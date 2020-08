Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban a milliárdos portfóliójában. ","shortLead":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban...","id":"20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9886b4c5-fdd9-43c0-aac4-f5e92fd4972a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:29","title":"Luxusbútorokon kaszált óriásit Warren Buffet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b23ffc-e8ac-4bc3-a0a7-011cc17b5261","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:47","title":"Már több mint 730 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","shortLead":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","id":"20200810_Forma1es_golf_klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5fe06-b0bd-4539-a4e7-5dba7b3619ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Forma1es_golf_klub","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"22 millió forintért lehet Forma–1-es pályán nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A MOL Fehérvár ellenfele, az ír Bohemian FC másként viszonyul a menekültekhez, mint a magyar miniszterelnök.","id":"20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71028e3-ba89-41f2-af2b-00b2322ead83","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_orban_viktor_menekultek_focimez_mol_feherver_fc_bohemian_fc","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:33","title":"Orbánnak szóló üzenetnek is beillik az, ami a Videoton ellenfelének mezén szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi vasútvonal térségében. A lesz, ahol kevesebb busz jár majd, de a buszok indulását a vonatokhoz igazítják.\r

\r

","shortLead":"Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi...","id":"20200811_mav_volanbusz_menetredni_valtozasok_kevesebb_buszjarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7054dd6-908f-4457-a058-2dad747afec3","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_mav_volanbusz_menetredni_valtozasok_kevesebb_buszjarat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:05","title":"Kevesebb Volánbusz jár majd Budapest és Székesfehérvár között augusztus 20. után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök azt állítja, lányát már be is oltották. ","shortLead":"Az orosz elnök azt állítja, lányát már be is oltották. ","id":"20200811_Putyin_lanyan_is_teszteltek_az_uj_orosz_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98c3a55-fcaf-4eb9-9ba0-6c8080410948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_Putyin_lanyan_is_teszteltek_az_uj_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:53","title":"Putyin bejelentette, hogy bejegyezték a koronavírus elleni orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg külföldi utazáson kapják el a kórt.","shortLead":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg...","id":"20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5403a3-83e7-476f-828b-f635e49c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"A magyar fertőzöttek nagy része a 40 alatti korosztályból kerül ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]