[{"available":true,"c_guid":"45198873-d089-4971-a535-209306a691d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","shortLead":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","id":"20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45198873-d089-4971-a535-209306a691d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414986e2-e8ed-49d6-89a2-c34a72501f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"A második hullám híre azonnali lassulást hozott a használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka tovább is adja a fertőzést.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka...","id":"20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587346d-fd25-441b-acc0-f3a644a72d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:45","title":"Müller Cecília maszkban kérte a fiatalokat, vigyázzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak megemelte az árakat. Viszont ígéretet tett arra, hogy a szűkebb zsebű felhasználókra is gondolni fog.","shortLead":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak...","id":"20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c4156-6fd1-4acd-8295-479032091bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:33","title":"60 ezer forintos telefonnal jöhet ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","shortLead":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","id":"20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d25f76-4999-4e5e-a918-71799e3c81af","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:37","title":"Legalább 18-an kapták el a koronavírust a Corvinus gólyatáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","shortLead":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","id":"20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7f683-856c-428c-8327-ef5f95f6d8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:20","title":"Teherautóról leesett ablaktáblák miatt sérült meg három ember Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","shortLead":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","id":"20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac5e7bc-3e68-480a-949e-e9a25384c9fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:59","title":"Pár perc alatt 54-et előzött ez a BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life Unstoppable eseményén. A gyártó a pandémia miatt megváltozott életünk támogatására hegyezte ki eseményét.","shortLead":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life...","id":"20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313e11-ff71-4e53-93f1-7d71f4e6e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:25","title":"A Samsung szerda délelőtt megüzente a járványnak: vesztésre áll, megoldjuk az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"Lovasi András","category":"360","description":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog jövő felé. Írásom leginkább arról szól, hogy ezek a hívek mostanra elhiszik: megérkeztünk. Ez már az a boldog jövő. ","shortLead":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog...","id":"20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a92e9b-77c6-412a-b928-bdec80a2abd2","keywords":null,"link":"/360/20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Lovasi András: A megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]