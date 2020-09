Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két legyet üthetnek egy csapásra az orvosok, ha beválik a koronavírus-fertőzés kritikus következménye ellen ígéretesnek tűnő új szer: nemcsak az új kór, hanem az alapbetegség tüneteit is csillapíthatják.","shortLead":"Két legyet üthetnek egy csapásra az orvosok, ha beválik a koronavírus-fertőzés kritikus következménye ellen ígéretesnek...","id":"20200922_koronavirus_fertozes_citokinvihar_csillapitasa_4pba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed472cf8-0e9b-4292-b19f-9e4c1e8c8cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_koronavirus_fertozes_citokinvihar_csillapitasa_4pba","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:03","title":"Egy ígéretes koronavírus-gyógyszer éppen a leginkább veszélyeztetett embereken segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","shortLead":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","id":"20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314e29a1-0a85-4f10-8c90-f6572a73b630","keywords":null,"link":"/sport/20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:05","title":"Húszezer néző előtt rendeznek F1-es futamot októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","shortLead":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","id":"20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f2f9a4-d24d-4f9c-836b-449c0c69507b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:25","title":"Tizennyolc évet kapott az a kínai oligarcha, aki bírálta az államfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","id":"20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f57a7-082f-41da-8d6c-8a7295257ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:34","title":"Emmi: Jár a teljes táppénz a munkahelyükön megfertőződő pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6995fa-8fc0-4a3b-a1c2-28b4178daff5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Audival ütközött a fiatal pár autója a 74-es főúton, épp munkába tartottak.","shortLead":"Egy Audival ütközött a fiatal pár autója a 74-es főúton, épp munkába tartottak.","id":"20200921_zala_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a6995fa-8fc0-4a3b-a1c2-28b4178daff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c76e41-76ca-46b6-afc6-dad68c32331e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_zala_halalos_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:04","title":"Egy fiatal pár halt meg a zalai balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha valaki tudni vélte, mi az, most megerősödhetett meggyőződésében, ha elolvasta a miniszterelnök-pártelnök politikai szezonnyitó esszéjét, amelyben a populizmus szó egyébként nem is szerepel. Vélemény.","shortLead":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha...","id":"20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eff0ef-84fa-435a-b364-e10116916392","keywords":null,"link":"/360/20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:30","title":"Orbán populista kiáltványa: a Magyar Nemzet-cikk politikai kommunikációs szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f85eaf-6a4b-40dc-a076-29ba63ba0190","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Kiengedték Navalnijt a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a háziorvosok is koronavírus-fertőzöttnek minősíthetik a betegeiket teszt nélkül, de az ilyen páciensekre és a velük kapcsolatba kerülőkre más szabályok vonatkoznak, mint azokra, akiknél a PCR-tesztet is elvégezték.","shortLead":"Mostantól a háziorvosok is koronavírus-fertőzöttnek minősíthetik a betegeiket teszt nélkül, de az ilyen páciensekre és...","id":"20200921_koronavirus_covid_eljarasrend_orvos_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f334dccf-fdb0-4d6a-9bf7-a8d51de11429","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_koronavirus_covid_eljarasrend_orvos_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:50","title":"Új eljárásrendet adtak ki: a háziorvos is fertőzöttnek minősíthet, de akkor nincs hatósági karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]