[{"available":true,"c_guid":"e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az élelmiszer-hulladék összetétele nem változott viszont az előző felmérés óta.","shortLead":"Az élelmiszer-hulladék összetétele nem változott viszont az előző felmérés óta.","id":"20200930_Nebih_kevesebb_elelmiszert_pazarolnak_a_magyar_haztartasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba68360-99c3-4765-859a-082021cc4b29","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_Nebih_kevesebb_elelmiszert_pazarolnak_a_magyar_haztartasok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:59","title":"Nébih: Kevesebb élelmiszert pazarolnak a magyar háztartások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami Magyarországon és Lengyelországban folyik. Hiszen a kormányhű média mindkét államban hecckampányt folytat a politikai ellenfelek ellen, és a hatalom fokozatosan lehetetlenné teszi a tisztességes bírósági eljárásokat.","shortLead":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami...","id":"20201002_Die_Welt_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9925418a-77d1-4ecb-88cf-0b89e83e4004","keywords":null,"link":"/360/20201002_Die_Welt_lapszemle","timestamp":"2020. október. 02. 08:30","title":"Die Welt: „A lengyel és a magyar kormány politikája veszélyesebb az EU-ra a Brexitnél\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és iskola is csatlakozik hozzájuk. Az új kancellár – eredetileg katona – nem jutott be az egyetem épületébe. Ma este virrasztás lesz az Egyetem téren, a Vas utcában pedig őrséggel búcsúzik az egyetem leköszönt vezetése.","shortLead":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és...","id":"20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec21dd-4a7a-4c19-af05-7b92bf38d459","keywords":null,"link":"/360/20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:00","title":"A lövészezredes előtt sem teszi le a fegyvert az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5715ed0-e4df-4d2f-b5c6-047e04ddf58a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Pár száz szimpatizáns énekelte végig az éjszakát az SZFE-t támogatva. A legnagyobb magyar egyetemekről jöttek a hallgatók, hogy szolidaritásukat megmutassák. ","shortLead":"Pár száz szimpatizáns énekelte végig az éjszakát az SZFE-t támogatva. A legnagyobb magyar egyetemekről jöttek...","id":"20201001_SZFE_tuntetes_Egyetem_ter_Titkos_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5715ed0-e4df-4d2f-b5c6-047e04ddf58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3939c4-131f-4ec4-a10e-1fb8b568383e","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_SZFE_tuntetes_Egyetem_ter_Titkos_Egyetem","timestamp":"2020. október. 01. 05:17","title":"Őrláng az Színművészetin, virrasztás az Egyetem téren – ismét tüntettek a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte le a HIV-et.","shortLead":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte...","id":"20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7abe4-5203-4437-8bd7-b6cfa5b08d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:46","title":"Elhunyt a férfi, aki a világon elsőként gyógyult ki a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami változott, hogy a magánimport helyett többen bízzák cégekre a behozatalt. ","shortLead":"Ami változott, hogy a magánimport helyett többen bízzák cégekre a behozatalt. ","id":"20201002_A_hatarzar_ellenere_nott_a_hasznaltautoimport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef82439-e466-4c5c-8be1-2fa47e871382","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_A_hatarzar_ellenere_nott_a_hasznaltautoimport","timestamp":"2020. október. 02. 08:51","title":"Nem fogott a határzár a használtautó-importon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","shortLead":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","id":"20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca7918-a852-4db9-8811-d0fb8f0a5315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","timestamp":"2020. október. 02. 04:14","title":"88 millió forint még úgy is sok, hogy egyedi ez az Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","shortLead":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","id":"20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4297093c-638e-4faa-b92d-60f610dc1756","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:47","title":"Hatékonynak bizonyult a favipiravir a Covid–19 ellen, kezdődhet a magyar betegek kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]