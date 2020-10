Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","shortLead":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","id":"20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c97acc-3452-44a5-9ad9-42a33d30bca5","keywords":null,"link":"/kkv/20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","timestamp":"2020. október. 25. 08:11","title":"Meghalt a Samsung elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő már 2010-ben összefogást akart.","shortLead":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő...","id":"20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6031a-02fa-4610-b463-98cb9dcaa088","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","timestamp":"2020. október. 24. 16:44","title":"Gyurcsány: Szegények voltunk, mint a templom egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","id":"20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b76013-0ca7-4e24-84ac-429295409112","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","timestamp":"2020. október. 24. 19:45","title":"Mutatunk öt számot, ha ön is ezekre gondolt, most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma az ország északi felén több helyen várható köd, elsősorban északnyugaton sűrű köd. ","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma az ország északi felén több helyen várható köd, elsősorban...","id":"20201024_Kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343dad2-f4e7-4da8-b980-613e0e441b40","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_Kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_a_rendorseg","timestamp":"2020. október. 24. 11:45","title":"Köd miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki ma lenne 95 éves. Ő robbantotta ki többek közt a Kádár-kor egyik legjelentősebb kulturális vitáját. Alakját e cikk szerzője, Farkas Zoltán hamarosan megjelenő kötete is felidézi.","shortLead":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki...","id":"20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904acc0e-e7c8-4593-9042-fc048ff6ec8a","keywords":null,"link":"/360/20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Aki már a szocializmusban is felvetette, hogy a kultúra áru - 95 éves lenne Liska Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","shortLead":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","id":"20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f9826e-9829-409e-a86f-837bf8e9ff89","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","timestamp":"2020. október. 24. 21:07","title":"Podcaster lesz Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió energiapazarló és 300 ezer komfort nélküli lakás van az országban.","shortLead":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió...","id":"202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc244f3-08fb-4007-9926-085b46c3690b","keywords":null,"link":"/360/202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Nem tud lemondani a kormány arról, hogy a gazdagabbakat támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede szombaton délelőtt. Az intézményben a héten egy felsős tanulónál igazolták a koronavírust.","shortLead":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki...","id":"20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d171cbd-c6af-4ef2-ad9c-a6be7fbbceb3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","timestamp":"2020. október. 24. 10:48","title":"Fotók: általános iskolát fertőtlenítenek a honvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]