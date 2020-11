Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi az, amit ezután is zavartalanul megtehetünk. Kisokosunkban megpróbálunk minden fontos kérdést tisztázni.

Szerdán lépett hatályba az az új kormányrendelet, amely a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorításokról szól. Ez elsősorban a szórakozóhelyek bezárásáról és az éjszakai kijárási tilalomról rendelkezik, de hogy a gyakorlatban hogyan zajlik majd ez, azt érdemes tisztázni. Cikkünkben ezért a legkézenfekvőbb kérdésekre próbálunk választ adni.

Az új rendelet szerint éjfél és hajnali 5 között otthon kellene maradnom, pedig én gyakran éppen ilyenkor indulok dolgozni. Szükségem van valamiféle igazolásra?

A járványügyi intézkedéseket összefoglaló, kedden éjjel megjelent rendelet csak annyit ír elő, hogy munkavégzés céljából vagy munkába/munkából menet lehet az utcán tartózkodni, azt nem, hogy ezt milyen módon kell igazolni. Mivel külön eljárásrend nincs erre, a Prohuman munkaerő-kölcsönző értelmezése szerint nincs szükség arra, hogy a munkaadó külön igazolást, írott dokumentumot biztosítson a dolgozója számára. Esetleg a rendőr megkérdezheti, hova megy, de olyan, letölthető és előre kitöltendő nyomtatványt, amelyet például az olasz hatóságok kértek, idehaza nem kérnek senkitől.

Miért ne lenne? Gulyás Gergely szerint ugyan elég lesz minimális kapacitást fenntartani, „ha egyáltalán fenn kell tartani”, de a miniszter talán nem tudja, hogy a hajnali munkakezdők, és az éjszakások jelentős része is az éjszakai járatokkal közlekedik, nem mindenki teheti meg, hogy autóba üljön és úgy élvezze az ingyenes parkolás előnyeit.

De ha csak simán kimegyek az utcára éjjel, és nem tudom igazolni, hogy miért teszem ezt, akkor megbüntethet a rendőr?

Az új rendelet (és a korábbi rendelkezések) a kereskedelmi egységekben történő nem megfelelő magatartást szankcionálják (vagyis mondjuk ha a boltban nem viselünk maszkot), a kijárási korlátozás megsértését nem. Irányadó ebben az esetben a tavaszi kijárási korlátozások idején alkalmazott szankciórendszer lehet – ott a legjellemzőbb az volt, hogy a rendőrök rászóltak a csoportosuló/üldögélő stb. emberekre, hogy „fejezzék be a magatartásszegést” (értsd: menjenek haza). A kutyasétáltatás, hajnali kocogás alól nem ad felmentést a rendelet, szóval ezeket érdemes éjfél előttre, vagy 5 utánra időzíteni.

Olyan étterembe készülök a hétvégén, ahol van élő zene is. Nyitva tarthat, vagy ez így már szórakozóhelynek minősül?

A rendelet alkotói valamiféle bulihelyzetet vizionáltak, vagyis abban az esetben tiltanak egy eseményt, ha a zene tánccal is jár. Tehát a sarokban nótát húzó zenekart megkülönböztetik a koncertektől, vagy olyan helyektől, amelyek „főszolgáltatásként” nyújtják az élő zenei produkcióit. A másik kulcsmomentum az ültetés – vagyis ültetett koncert továbbra is megtartható (természetesen a távolságtartás és a maszkviselés szabályainak tiszteletben tartásával) –, de egy étteremben az asztaloknál is ki lehet szolgálni vendégeket (megint csak az előbbi korlátozásokkal). Egészen este 11-ig.

© Máté Péter

Olyan eseményen van dolgom, amelyről csak éjfél után érek haza. Azért elmehetek rá?

Nehéz kérdés, hogy mennyire lesz elnéző a rendőr, akibe esetleg belefutunk éjfél után pár perccel. Gulyás Gergely, akinek a szerdai BL-meccs miatt tették fel a kérdést, úgy vélekedett, hogy "egy és negyed óra alatt haza lehet érni”. A Ferencváros ugyan azt is javasolta szurkolóinak, hogy igazoltatáskor mutassák be jegyüket, de a rendeletben semmi olyasmi nincs, hogy a Juve elleni jegy bármire felmentést ad. Amúgy egy jóhiszemű rendőr remélhetőleg meg tudja ítélni, hogy valaki éppen csoportokba verődve mulat egy meccs után, vagy hazafelé tart, csak még nem ért oda. Alapvetően a bulizókat akarták megfogni a korlátozással, a miniszter állítása szerint egy komplett iparág épült Budapesten és városokban a 11 órai kocsmazárás után szórakozni vágyókra. A rendőr az eddigiek alapján figyelmeztethet, büntetést szabhat ki, vagy feljelentést tehet.

De az éjjel-nappali boltoknak, benzinkutaknak egyébként szintén be kell zárniuk éjfélkor?

Nem, a kijárási korlátozás a vállalkozások működését nem érinti, aki dolgozik, az éjfél után, hajnali 5 előtt is megteheti ezt az otthonán kívül, illetve ahogy említettük, közlekedhet is oda-vissza. Szóval a pénztáros akár éjjel kettőkor is dolgozhat az éjjel-nappaliban, és ha háromkor jár le a műszak, hazaindulhat. De bármilyen munkát lehet végezni, mondjuk takarítást is, vagy szerelést, gyártást, és nyilván a pékségekben sem kezdik emiatt órákkal később a hajnali műszakot. Erről bővebben ide kattintva olvashat.

Najó, de ha a vevők nem mehetnek az utcára, akkor minek lenne nyitva a közért?

Vevők is lehetnek az utcán, ha munkából jönnek vagy oda mennek. Reggel 4-5 körül a nagyobb közlekedési csomópontokban azért már elég sokan haladnak dolgozni, szóval a sarki péküzletnek, az éjjel-nappali kisboltnak stb. el kell dönteniük, mikor érdemes nyitva lenniük. A Manna éjjel-nappali közérthálózat például már közölte, hogy a boltjai nyitva maradnak éjszakára.

Mi van, ha éjjel kettőkor kigyullad a házam? Csak nem kell bent maradnom?

Természetesen nem, a lakást el lehet hagyni, ha egészségkárosodás, életveszély vagy súlyos kár fenyeget, továbbá életvédelmi céllal. Sőt ha a szomszédjában van baj, akkor is segítsen, ez egyértelműen életvédelmi cél.

Ha sürgősen gyógyszerre van szükségem, kiugorhatok a benzinkúthoz vagy az ügyeletes gyógyszertárba? Vagy hívjak mentőt?

Ez értelmezés kérdése, de a kérdés jórészt hipotetikus, az intézkedő rendőrök minden bizonnyal jóhiszeműen fognak eljárni, és ha valaki mondjuk asztma-gyógyszerért siet, nem fogják akadályozni. Ugyanakkor egy tálca sörrel a hóna alatt azért senki ne próbáljon az életvédelmi célra apellálni.

Színházjegyem van holnap estére. Biztos, hogy lesz helyem?

Nem. Az új intézkedés alapján a színházakban és a mozikban már csak minden harmadik széken ülhetnek nézők, és az egymás mögötti székeken sem ülhet senki. A színházak különböző megoldásokkal próbálkoznak, nagy elánnal dolgoznak azon, hogy megtarthassák előadásaikat és megoldhassák a nézők biztonságos leültetését, de előfordulhat, hogy valaki nem fog bejutni, hiába vásárolt jegyet. Bár vannka színházak, amelyek az online jegyet rendelő nézőket igyekeznek időben tájékoztatni a változásokról, a részletes tájékoztatásért mindenképpen érdemes figyelni a színházak holnapjait és online csatornáit. Erről ide kattintva olvashat bővebben.

Koncertre váltottam jegyet egy klubba. Visszakapom az árát?

A klubok jelenleg azon vannak, hogy új időpontot találjanak az elmaradt koncerteknek. Ezek ugyanis nem tarthatók meg. A jegyek jellemzően érvényesek maradnak az elhalasztott eseményekre is, de a részletekről, valamint a jegyvisszaváltás lehetőségeiről a helyszínek egyénileg adnak tájékoztatást.

© Máté Péter

Mozijegyem van holnap estére. Honnan tudom, hogy nem pont az én helyemet kell majd üresen hagyni?

A mozik egyszerűbb helyzetben vannak, mint a színházak, hiszen nem több hónapra előre váltott jegyekkel kell most elkezdeniük bűvészkedni és a hvg.hu-nak üzemeltetők, a Cinema City és a Budapest Film azt mondták, hogy nincsenek kilátásban olyan teltházas vetítések, amelyeknél haza kellene küldeni a nézők nagy részét. Akik már vettek jegyet, azokat szétültetik a teremben, ha pedig valakinek ez nem felel meg, az visszakapja a jegyárat. A mozik igyekeznek átszabni a foglalási rendszerüket, hogy ezentúl csak minden harmadik helyre lehessen jegyet vásárolni, miközben abban még reménykednek, hogy a kormány módosítja a rendeletet, és az együtt jegyet vásárló mozizókat legalább egymás mellé ültethetik. Ezentúl simán előfordulhat, hogy egy család egy egész sort el foglal majd a vetítőteremben.

Tulajdonképpen mit jelent a különleges jogrend, amit Orbán Viktor kedden rendkívüliként jelentett be?

Nagyon leegyszerűsítve azt, hogy a kormány rendelettel bármilyen törvényt felülírhat, korlátozhatja a kijárást, megszabhatja, hova utazhatunk, leállíthatja a nem sürgős egészségügyi beavatkozásokat, egy tollvonással elrendelheti a digitális oktatást vagy a boltok bezárását. Utóbbiról egyelőre nincs szó, a tervezhető beavatkozások hamarabb leállhatnak. Újra megtilthatja a kormány a tüntetéseket a járványhelyzetre hivatkozva, de a Parlament működését is felfüggeszthetik. Tavasszal előfordult az is, hogy az állam átvette az irányítást egyes cégek fölött. Mindez nem következik be automatikusan, ezekhez külön rendeletekre van szükség. Gulyás Gergely szerdán azt mondta, a polgármesterek ismét egyszemélyben dönthetnek, nem lesznek időközi választások sem. Különleges jogrend idején a Büntető törvénykönyv alapján egytől öt évig terjedő börtönnel büntethetik a rémhírterjesztést.

A cikkben szereplő fotók illusztrációk, a fővárosi bulinegyedben tartott júniusi razziák során készültek.