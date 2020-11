Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is szállnának.","shortLead":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is...","id":"20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76805a33-5926-43b2-886e-2024f48b0a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","timestamp":"2020. november. 25. 11:03","title":"Fontos teszt jön: 15 km magasra küldi fel a SpaceX az űrhajót, amivel embereket vinne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","id":"20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5b5f9-fc23-4917-abb2-3cf6b1672f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","timestamp":"2020. november. 25. 06:41","title":"Kínában rálicitáltak a 7-es BMW hatalmas hűtőrácsára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei.","shortLead":"Súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel egy Csongrád-Csanád megyei sütőipari üzemben...","id":"20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f214f871-4a1e-4be1-aa4a-a4b1575f99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85974aa7-69e2-4269-9100-c5f50efb2129","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_nebih_sutouzem_kenyergyar_ellenorzes_kosz_penesz","timestamp":"2020. november. 25. 09:24","title":"Gyomorforgató állapotok uralkodtak a csongrádi sütőüzemben, bezáratta a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is meglátogassa.","shortLead":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is...","id":"20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e7e0cc-f65c-4351-b509-d625b90169a7","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","timestamp":"2020. november. 24. 17:58","title":"A járvány sem vetett véget az egyik legkedvesebb hálaadási történetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől az elektronikus fizetést – írta a Pénzügyminisztérium a halasztást kérő kereskedőknek.","shortLead":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől...","id":"20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be6495-b5a1-4754-875f-cde6ae52470c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","timestamp":"2020. november. 25. 14:22","title":"Hiába kérték a kereskedők, nem halaszt a kormány, kötelező lesz bevezetni az elektronikus fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ötéves program indul, a teljes keretből jövőre 600 milliót osztanak szét 10-12 nyertes között.","shortLead":"Ötéves program indul, a teljes keretből jövőre 600 milliót osztanak szét 10-12 nyertes között.","id":"20201124_3_milliard_palyazat_itm_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7680d-d9d9-44f6-b0d3-c58a90c823fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_3_milliard_palyazat_itm_kutatas","timestamp":"2020. november. 24. 09:42","title":"3 milliárdért pályázhatnak a kutatók az ITM-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban dolgozókat meg egyszerűen egyenként magamhoz ölelném\" – írta. ","shortLead":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban...","id":"20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028920da-5382-4032-9237-ab7f399f52d5","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","timestamp":"2020. november. 24. 09:24","title":"Majkát kiengedték a kórházból, és végtelenül hálás a balassagyarmatiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot az idős családtagokkal. A Telenor friss kutatása szerint ez az idei karácsonyra is rányomhatja a bélyegét, így még nagyobb igény mutatkozhat a kifejezetten az idősek számára kitalált új szolgáltatásokra.","shortLead":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot...","id":"20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e207e9c-6c56-4a28-9833-0429accd1279","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","timestamp":"2020. november. 24. 15:35","title":"SOS Központ szolgáltatást indított a Telenor, az idősebb családtagoknak jöhet jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]