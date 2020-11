Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új felhasználói felületet. Van néhány olyan modell is, amelyre jövőre érkezik majd a frissítés. A többi készülék, úgy tűnik, kimarad.","shortLead":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új...","id":"20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9d4518-52ff-43ad-b6dc-0f8f1135a189","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","timestamp":"2020. november. 26. 11:38","title":"Kiadta a listát a Huawei: ezek az eszközök még biztosan kapnak Android-alapú frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af73d86-e30f-49e2-9ed9-1bb6c2327d1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcadik generációs Golf praktikus családi kivitelének legolcsóbb változatát 110 lóerős lágyhibrid motor hajtja.","shortLead":"A nyolcadik generációs Golf praktikus családi kivitelének legolcsóbb változatát 110 lóerős lágyhibrid motor hajtja.","id":"20201127_magyarorszagon_9_millio_forint_felett_nyit_az_uj_kombi_vw_golf_variant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af73d86-e30f-49e2-9ed9-1bb6c2327d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4f7df3-10c7-4894-ad8c-e369d60bbb81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_magyarorszagon_9_millio_forint_felett_nyit_az_uj_kombi_vw_golf_variant","timestamp":"2020. november. 27. 06:41","title":"Magyarországon 9 millió forint felett nyit az új kombi VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5abf6c-7793-4d2d-bbc7-44d51e870fd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó hivatalos képei alapján nem lesz nehéz kiszúrni a sportkocsit az utakon. ","shortLead":"A német gyártó hivatalos képei alapján nem lesz nehéz kiszúrni a sportkocsit az utakon. ","id":"20201126_Az_uj_Porsche_911_GT3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5abf6c-7793-4d2d-bbc7-44d51e870fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c50c522-d352-4113-9647-c1070edb00c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Az_uj_Porsche_911_GT3","timestamp":"2020. november. 26. 13:28","title":"Jókora bálnauszonnyal és kéziváltóval érkezik az új Porsche 911 GT3 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","shortLead":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","id":"20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69145d3-2e9b-4fce-9268-961bf0fc8365","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","timestamp":"2020. november. 27. 06:15","title":"WHO-igazgató: A védőoltások nem tüntetik el teljesen a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált új, csilingelős alkotással.","shortLead":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált...","id":"20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5f4d7d-5c80-44e4-bee4-8c9ed97e88ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","timestamp":"2020. november. 27. 08:10","title":"Indul az új karácsonyi dalok rohama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22ddea1-3926-4c2e-bb94-a3b4b727cc24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Leicester City és a Hoffenheim is ott van a legjobb 32 között.","shortLead":"A Leicester City és a Hoffenheim is ott van a legjobb 32 között.","id":"20201127_Europaliga_Napoli_Arsenal_Roma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22ddea1-3926-4c2e-bb94-a3b4b727cc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0604206-a5f4-4e53-987f-88bc27cf85c2","keywords":null,"link":"/sport/20201127_Europaliga_Napoli_Arsenal_Roma","timestamp":"2020. november. 27. 05:37","title":"Európa-liga: A Napoli győzelemmel emlékezett Maradonára, továbbjutott az Arsenal és a Roma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok. Az intézményekben ezért rendkívüli szünetet rendeltek el.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok...","id":"20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d8680-2fdb-4b28-b82a-9c81ecd12ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2020. november. 25. 20:10","title":"Rendkívüli szünetet rendeltek több amerikai iskolában, miután hackerek lehetetlenné tették a tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]