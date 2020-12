Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő FaceTime HD-t, hanem az arra alkalmas előlapi kamerával rendelkező régebbi modellek is megkapják a funkciót. Az előző három év összes iPhone-ja.","shortLead":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő...","id":"20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57e349-1476-4c25-b92a-542886cbf9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","timestamp":"2020. december. 03. 14:03","title":"Örülhetnek a régebbi iPhone-t használók: szinte mindenki megkapta a jobb képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","shortLead":"A több haláleset ráadásul nem is magyarázható csak azzal, hogy hozzáadjuk a szokásoshoz a koronavírusban elhunytakat.","id":"20201202_halalozasi_statisztika_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c079b64-663c-431b-b2bf-11898fa0867e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_halalozasi_statisztika_ksh","timestamp":"2020. december. 02. 18:12","title":"Az átlagosnál 40 százalékkal többen haltak meg november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad Európa belső levelek, név nélkül nyilatkozó jelenlegi dolgozók, valamint egy korábbi tudósító beszámolói alapján. ","shortLead":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad...","id":"20201203_mti_cenzura_kozpontositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee0806e-cf53-4ceb-b23b-d49581b466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_mti_cenzura_kozpontositas","timestamp":"2020. december. 03. 14:53","title":"Szabad Európa: Így működik a központosítás és cenzúra az MTI-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","shortLead":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","id":"20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318166e-0dd3-4c95-942c-6de1e9e0ccdf","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Meghalt Kozák László, Kis Grófo édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3acf-6786-4e3d-8f34-106f23f5262e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kétlépcsős hitelesítést kér az atomkoffer, miután Trump nehezen engedi el a hatalmat – erre jött rá a Duma Aktuál. Az amerikai elnökválasztás furcsaságai mellett a fake news is terítékre kerül. ","shortLead":"Kétlépcsős hitelesítést kér az atomkoffer, miután Trump nehezen engedi el a hatalmat – erre jött rá a Duma Aktuál...","id":"20201202_Duma_Aktual_Biden_es_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad3acf-6786-4e3d-8f34-106f23f5262e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e360d-baee-43fd-a321-bf19edff5dc2","keywords":null,"link":"/360/20201202_Duma_Aktual_Biden_es_Trump","timestamp":"2020. december. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Biden telefonja már pittyeg, mielőtt Trump megtámadná Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066f09d7-3adf-4acb-996d-2ab118f84b9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly év végén frissült testvérpár az Audi RS5 Sportback és Cupéból, most ez utóbbi, a kétajtós változat kapott egy kellemes tuningcsomagot. ","shortLead":"A tavaly év végén frissült testvérpár az Audi RS5 Sportback és Cupéból, most ez utóbbi, a kétajtós változat kapott...","id":"20201203_ABT_Audi_RS5_Coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=066f09d7-3adf-4acb-996d-2ab118f84b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef248a-1d09-4049-9ec2-d4353711ead6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_ABT_Audi_RS5_Coupe","timestamp":"2020. december. 03. 16:00","title":"Visszafogott tuninggal lett igazán izgalmas az Audi RS5 Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András elmagyarázta, nem érti, miért akarnának egyes önkormányzatok adót emelni.","shortLead":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András...","id":"20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742cbb4f-cfa9-4be6-a11e-aaeb3cb8b292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","timestamp":"2020. december. 03. 10:32","title":"Tállai: A kormány megvédi az embereket az önkormányzati adóemeléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]