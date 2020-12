Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","shortLead":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","id":"20201223_karacsony_vasarlas_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cde0822-1e0a-4985-9f7c-bf691ca20fa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_karacsony_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. december. 23. 07:46","title":"Miután a kormány felfüggesztette a kijárási tilalmat szentestére, a vásárlók megrohamozták a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","shortLead":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","id":"20201222_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab72284-7a13-4044-a260-e1cfd249d3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kormanyinfo","timestamp":"2020. december. 22. 10:49","title":"Gulyás Gergely: Nem növeli a járványügyi veszélyt, ha tovább van együtt a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","shortLead":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","id":"20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce96ef6-22cd-4f42-991b-ef2709e15031","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 21:42","title":"Változott a fiatalok pénzköltési szokása, 23 százalék szorong a pénzügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","shortLead":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","id":"20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899dc5ab-ed09-4fcc-a691-f54781d7deca","keywords":null,"link":"/sport/20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","timestamp":"2020. december. 22. 10:18","title":"Alaba az év futballistája Ausztriában, Szoboszlai a harmadik lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával. 