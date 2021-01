Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52075b26-9891-4ca3-9e73-2bdfa8016e4d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az idei év új kihívásai mindenkinek feladták a leckét: gép és ember is hibázott. Összegyűjtöttük 2020 legszórakoztatóbb bakijait a tudomány és a technológia területéről.","shortLead":"Az idei év új kihívásai mindenkinek feladták a leckét: gép és ember is hibázott. Összegyűjtöttük 2020 legszórakoztatóbb...","id":"20201231_tudomanyos_bakiparade_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52075b26-9891-4ca3-9e73-2bdfa8016e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b5920d-1c9a-4d55-9490-52e71326e67c","keywords":null,"link":"/360/20201231_tudomanyos_bakiparade_2020","timestamp":"2020. december. 31. 17:00","title":"Amikor a koronahatóság benézte a Pitagorasz-tételt – 2020 tudományos baklövései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16af95b6-7c9f-4113-b82b-60ed02863910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1,3 literes motorral szerelt kocka Lada hivatalos veterán minősítéssel, OT rendszámmal rendelkezik.","shortLead":"Az 1,3 literes motorral szerelt kocka Lada hivatalos veterán minősítéssel, OT rendszámmal rendelkezik.","id":"20200102_kevesebb_mint_30_ezer_kilometerrel_hirdetik_ezt_a_34_eves_budapesti_ladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16af95b6-7c9f-4113-b82b-60ed02863910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe369dd1-3bd8-42d3-a5d1-9b7903d6c8cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_kevesebb_mint_30_ezer_kilometerrel_hirdetik_ezt_a_34_eves_budapesti_ladat","timestamp":"2021. január. 02. 06:41","title":"Kevesebb mint 30 ezer kilométerrel hirdetik ezt a 34 éves budapesti Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy gondolta az Apple, hogy itt az ideje, hogy egy videót készítsen okosórája egyik „rejtett” funkciójáról, amelynek köszönhetően érezhető, hogy mennyi az idő.","shortLead":"Úgy gondolta az Apple, hogy itt az ideje, hogy egy videót készítsen okosórája egyik „rejtett” funkciójáról, amelynek...","id":"20210102_video_tap_out_time_funkcio_apple_watchon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da9f9c5-ad28-468b-b054-8f24d708ef53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_video_tap_out_time_funkcio_apple_watchon","timestamp":"2021. január. 02. 12:03","title":"Videón az Apple Watch érdekes funkciója, amit csak kevesen ismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta, hogy a támadás minden pillanatára emlékszik, és hogy a sokkhatás miatt nem érzett fájdalmat. Látta, hogy nagyon erősen vérzik, de azt hitte, csak egy szúrt sebe van. ","shortLead":"A BRFK Facebook-oldalára került fel egy videóinterjú azzal a rendőrrel, akit karácsonykor késeltek meg. Elmondta...","id":"20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35772c99-cab0-4f75-a623-4908509e5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02c2a-19e4-4e0d-b311-746ea37f30ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Azt_hittem_meg_fogok_halni__a_tamadasrol_meselt_a_megkeselt_rendor","timestamp":"2021. január. 01. 14:54","title":"Felhívtam az édesanyám, azt hittem, meg fogok halni - a támadásról mesélt a megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"10 ember tűnt el, egy holttestet találtak. ","shortLead":"10 ember tűnt el, egy holttestet találtak. ","id":"20210101_Ket_napja_keresik_a_norveg_foldcsuszamlasban_eltunteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b7c1f3-a3c1-4edc-bb3e-bbe371e1cb42","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Ket_napja_keresik_a_norveg_foldcsuszamlasban_eltunteket","timestamp":"2021. január. 01. 18:25","title":"Két napja keresik a norvég földcsuszamlásban eltűnteket, egy holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig. A kormány azt ígéri, januárban folytatják a tárgyalást.","shortLead":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig...","id":"20201231_minimalber_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f42de82-1f08-4215-9bcf-dc3d42fb0148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_minimalber_fizetes","timestamp":"2020. december. 31. 16:43","title":"Úgy megyünk neki 2021-nek, hogy fogalmunk sincs, mennyi lesz a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]