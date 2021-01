Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda02680-734d-4914-acf1-8c86d68a120b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games bővítésre készül, a környéken pedig pont akadt egy elhagyatott bevásárlóközpont. Megvették.","shortLead":"Az Epic Games bővítésre készül, a környéken pedig pont akadt egy elhagyatott bevásárlóközpont. Megvették.","id":"20210105_bevasarlokozpont_irodahaz_epic_games","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda02680-734d-4914-acf1-8c86d68a120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57cd156-ecb8-4345-9b36-50b98a3a03f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_bevasarlokozpont_irodahaz_epic_games","timestamp":"2021. január. 05. 10:57","title":"A Fortnite fejlesztője megvett egy egész plázát, hogy főhadiszállássá alakítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","id":"20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc95f2a-32e4-4d5e-be58-a3366038cab5","keywords":null,"link":"/sport/20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","timestamp":"2021. január. 06. 13:10","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett a volt olasz válogatott, Morgan De Sanctis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem felrobbantására.","shortLead":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem...","id":"20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4e99-d9d0-4482-8c4c-c4908ddbd7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","timestamp":"2021. január. 04. 17:49","title":"Hangfelvételek bizonyítják, hogy Lukasenka tervelte ki az ismert orosz újságíró elleni 2016-os merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","shortLead":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","id":"20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37699d1-b58c-4cff-809c-47620e3b4658","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","timestamp":"2021. január. 04. 16:15","title":"Pénzbírságot kaphat egy autós, aki elvontatott egy szerinte útban lévő másik kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","shortLead":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","id":"20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1946caf0-e88f-46a5-93a8-b7b3ac8a50e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 06. 14:34","title":"Már több mint egymillióan regisztráltak a koronavírus elleni vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan megzavarodott a szaglása.","shortLead":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan...","id":"20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae597219-c456-4eb1-987e-4917abdcd292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","timestamp":"2021. január. 05. 08:03","title":"Covidosok voltak, most arra panaszkodnak, hogy állandóan furcsa szagokat éreznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Andrew Dessler, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatója szerint ha sikerül gyorsan nullára csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, a 2 Celsius-fokos globális felmelegedést évszázadokra kitolhatjuk.","shortLead":"Andrew Dessler, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatója szerint ha sikerül gyorsan nullára csökkenteni...","id":"20210105_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae95a53c-1874-4b62-9cbb-acacc0e2e99b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","timestamp":"2021. január. 05. 20:03","title":"Kiszámolták a tudósok: már most annyi szén-dioxid van a légkörben, ami 2,3 Celsius-fokos felmelegedést okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]