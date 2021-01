Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német triumvirátus tagjai közül immár ötödik éve mindig ugyanaz a gyártó vezeti a globális eladási listát. ","shortLead":"A német triumvirátus tagjai közül immár ötödik éve mindig ugyanaz a gyártó vezeti a globális eladási listát. ","id":"20210114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_vilagszintu_csataja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ab6b3-3812-4456-904e-5d4e4f7d9cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_vilagszintu_csataja","timestamp":"2021. január. 14. 06:41","title":"Hogy áll az Audi, a BMW és a Mercedes világszintű csatája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service Zrt. a Rogán Cecíliához köthető Fitbalance sporteseményekre, nekünk nem válaszoltak, szerdán viszont a honlapjukon nyilvánosságra hozták az összegeket. Egyszer 140, még egyszer 70 millió forintot kaptak a koronavírus-válság közepén. ","shortLead":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service...","id":"20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5117b2d2-9fbe-49eb-9f20-ed2d1272623e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","timestamp":"2021. január. 13. 14:55","title":"2020-ban 210 millió forintot adott a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata a Rogán Cecíliához köthető sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség lefolyása nem súlyosabb.","shortLead":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség...","id":"20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fad72-335d-4cd8-8482-7c8dfe2efb47","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","timestamp":"2021. január. 13. 12:07","title":"Magyarországon is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU. A vádlottak már tavaly nyáron elhagyták az országot.","shortLead":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU...","id":"20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08394904-a3b5-4803-8e1d-c120aebceb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","timestamp":"2021. január. 13. 14:47","title":"Terrorszervezetnél szolgált házaspárt utasítottak ki Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","shortLead":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","id":"20210113_roka_korhaz_baleseti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79598f5d-af46-4301-98ac-208db019e267","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_roka_korhaz_baleseti","timestamp":"2021. január. 13. 16:54","title":"Rókák jelentek meg a Baleseti Intézet belső udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium épületében töltötték. Ha a képviselőház megszavazza az eljárást, Trump lehet az első amerikai elnök, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium...","id":"20210113_Donald_Trumppal_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92faf374-fd4e-4381-93b3-795eb854f7ce","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Donald_Trumppal_impeachment","timestamp":"2021. január. 13. 17:43","title":"Fegyveresek hada védi a Capitoliumot, ahol megkezdődött a vita Trump elmozdításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","shortLead":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","id":"20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089f2b0-52b8-4fe5-9cb0-563824ad6dc1","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","timestamp":"2021. január. 14. 05:40","title":"Végleg elvették Hargitától a Békás-szorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","shortLead":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","id":"20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869963cd-c2d4-4c58-88f6-b6c553b20619","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","timestamp":"2021. január. 13. 12:25","title":"Kifejlesztették a nyakörvet, ami lefordítja a kutyaugatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]