[{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b85dde2-b013-49a2-b319-46482b515137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a Google 2018-ban kötötte meg a Jedi Blue névre keresztelt megállapodást, amely mindkét cég számára előnyökkel járt az online hirdetési piacon. Ám ezek az előnyök nagyon rosszul mutatnak a vállalatok ellen éppen zajló trösztellenes perekben.","shortLead":"A Facebook és a Google 2018-ban kötötte meg a Jedi Blue névre keresztelt megállapodást, amely mindkét cég számára...","id":"20210118_google_facebook_internetes_hirdetes_piac_jedi_blue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b85dde2-b013-49a2-b319-46482b515137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8174e930-7af4-408f-966e-8ee32592968f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_google_facebook_internetes_hirdetes_piac_jedi_blue","timestamp":"2021. január. 18. 00:03","title":"Előkerült a Facebook és a Google titkos szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia enyhíthet a szigorításokon, Horvátország várhatóan február közepéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat - írta a helyi sajtó vasárnap.","shortLead":"Szlovénia enyhíthet a szigorításokon, Horvátország várhatóan február közepéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány...","id":"20210117_Koronavirus_Szloveniaban_enyhites_Horvatorszagban_tovabbi_szigor_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f38c7e1-4b13-4363-883a-347d4dc0d83f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Koronavirus_Szloveniaban_enyhites_Horvatorszagban_tovabbi_szigor_johet","timestamp":"2021. január. 17. 16:17","title":"Koronavírus: Szlovéniában enyhítés, Horvátországban további szigor jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","shortLead":"Az oltási kedvet sokféleképpen meg lehet hozni.","id":"20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96ca105-742d-466b-bdf0-4c475c902205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15d9505-4f7c-40a0-bcc1-ad14d7f81cd5","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Ingyen_marihuanat_adnanak_a_koronavirus_elleni_oltasert_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 18. 09:34","title":"Ingyen marihuánát adnának a koronavírus elleni oltásért Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","shortLead":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","id":"20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed5b1b-6400-442a-bcc9-d4159313950a","keywords":null,"link":"/sport/20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","timestamp":"2021. január. 18. 10:13","title":"Török sztárcsapathoz igazol Szalai Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális információkat ahhoz hasonlóan dolgozzák fel, ahogy az elméleti matematikusok gondolkodnak a komplex matematikai fogalmakról.","shortLead":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális...","id":"20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3b5469-7c59-4290-ac1e-ad85dc1207d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","timestamp":"2021. január. 18. 10:03","title":"CEU: Van egy igen komoly hasonlóság az elméleti matematikusok és ön között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","shortLead":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","id":"20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b238e-b6e7-46d7-9c14-b285c1789162","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","timestamp":"2021. január. 18. 10:01","title":"Tompa Andrea és Bodor Ádám is Baumgarten-emlékdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pályázati pénzek fosztogatása, a szellemi és tudományos élet megszállása, a vidéki tudományegyetemek elsorvasztása zajlik.","shortLead":"Pályázati pénzek fosztogatása, a szellemi és tudományos élet megszállása, a vidéki tudományegyetemek elsorvasztása...","id":"202102__egyetemek_kiszervezese__vazallusok__partbefolyas__hallgatoik_nem_kertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89954e4-e79a-4df0-a06f-eaaf6e6aae13","keywords":null,"link":"/360/202102__egyetemek_kiszervezese__vazallusok__partbefolyas__hallgatoik_nem_kertek","timestamp":"2021. január. 17. 08:15","title":"Kisstílű személyes érdekek a felsőoktatás kormányzati einstandja mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]