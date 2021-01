Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","shortLead":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","id":"20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdbf4c-1493-42a5-94ff-d43ab2910986","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","timestamp":"2021. január. 28. 09:51","title":"289 millió forint kompenzációt kapott az államtól Mészáros Lőrinc szállodalánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","shortLead":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","id":"20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c864b3-72af-4fc5-a09e-f00b3186944d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","timestamp":"2021. január. 27. 11:21","title":"Ikonikus Ferrarinak állít emléket ez az új kenyeres autó sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá, ameddig a fejlődésünket tudják szolgálni – hangzott el a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi kerekasztal-beszélgetésén. Az est szakértő vendégei egyebek mellett arról is beszéltek, mi az ára a negatív érzések elfojtásának. ","shortLead":"A negatív érzéseink azért vannak, hogy erőt merítsünk belőlük, de csak addig hasznosak, ameddig nem válnak túlzóvá...","id":"20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e483c825-e369-4244-962f-d768948c0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acecbdf-91d3-43f5-859c-0a5d62976752","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_kergeti","timestamp":"2021. január. 27. 13:30","title":"A társadalom a tökéletes boldogság illúzióját kergeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcd8abc-a40d-4019-b420-7a400c2715a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nógrád megyei nyomozók őrizetbe vettek egy bárnai férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta 75 éves nevelőapját, hogy belehalt s sérüléseibe.\r

","shortLead":"A Nógrád megyei nyomozók őrizetbe vettek egy bárnai férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta 75 éves...","id":"20210127_holttest_eltunt_ferfi_emberoles_barna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbcd8abc-a40d-4019-b420-7a400c2715a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc4cd9d-a684-45bc-8393-72fb57a7980c","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_holttest_eltunt_ferfi_emberoles_barna","timestamp":"2021. január. 27. 07:28","title":"Nevelt fia udvarán találták meg az eltűnt bárnai férfi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából az uniós tagállamokba. ","shortLead":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából...","id":"20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1059ebd5-bc4f-49a9-9c6e-47c51764152c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","timestamp":"2021. január. 28. 09:40","title":"Se megállapodás, se elég vakcina: nem jutott előrébb az AstraZeneca és az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor is, ha egy fertőzött köhögését lélegzi be valaki. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg.","shortLead":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor...","id":"20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfde4f-d00b-4b4e-94d4-a8e76c2e47dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 27. 08:33","title":"Új dolgot fedeztek fel a koronavírusról magyar kutatók, ez is segítheti a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693a20e6-4ba5-4440-99ae-2ef29d042324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szalagcímen az állt, hogy \"alapítványi fenntartásba kerül az egyetem\".","shortLead":"A szalagcímen az állt, hogy \"alapítványi fenntartásba kerül az egyetem\".","id":"20210128_szte_modellvaltas_kozteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693a20e6-4ba5-4440-99ae-2ef29d042324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d3b5d-3202-4d7d-bb94-0eae9af8c043","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_szte_modellvaltas_kozteve","timestamp":"2021. január. 28. 07:44","title":"A köztévén már tényként kezelték az SZTE modellváltását, holott még nem is szavaztak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]