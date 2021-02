Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93231ed8-3c5a-4cfa-8f58-58d9dcd7cab6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Állampapír Plusz közel harmadát Budapesten vagy Pest megyében vásárolták.","shortLead":"A Magyar Állampapír Plusz közel harmadát Budapesten vagy Pest megyében vásárolták.","id":"20210201_Viszik_a_nyomtatott_allampapirt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93231ed8-3c5a-4cfa-8f58-58d9dcd7cab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453fa07b-f2f9-4443-940d-14699d52e39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Viszik_a_nyomtatott_allampapirt","timestamp":"2021. február. 01. 06:29","title":"Már több mint 270 milliárd forintnyi nyomtatott állampapír kelt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia kapcsán.","shortLead":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia...","id":"20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db7a06-a7bc-40d4-a00a-785f7a34da67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","timestamp":"2021. január. 31. 17:45","title":"Nyári olimpia Lappföldön? Egyelőre csak vicces videóval figyelmeztetnek a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pierre Gasly Dubajban fertőződhetett meg, azonban elmondása szerint jól érzi magát. ","shortLead":"Pierre Gasly Dubajban fertőződhetett meg, azonban elmondása szerint jól érzi magát. ","id":"20210201_F1_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf4205-02ce-41fe-a7d1-7846e1c83d96","keywords":null,"link":"/sport/20210201_F1_koronavirus","timestamp":"2021. február. 01. 10:46","title":"Már hat Forma-1-es versenyző kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fb065-8747-4f70-8c4f-3f1c62add159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórokozó eredetét kutató szakemberek csak a kínai partner által szervezett látogatásokon vehetnek részt, és nem lesz semmilyen a kapcsolatuk a helyi közösség tagjaival.","shortLead":"A kórokozó eredetét kutató szakemberek csak a kínai partner által szervezett látogatásokon vehetnek részt, és nem lesz...","id":"20210131_who_vuhan_piac_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56fb065-8747-4f70-8c4f-3f1c62add159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba78ac94-248d-4a61-ba17-837734e60743","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_who_vuhan_piac_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 31. 22:26","title":"Meglátogatta a piacot a WHO tudóscsoportja, ahol az első koronavírusos eseteket jelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","shortLead":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","id":"20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c67847-0440-4048-b6a3-34d269b4b6de","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"600 ezer embert oltottak be egy nap alatt a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentős kokainszállítmányt fogott el a görög rendőrség Szalonikiben amerikai közreműködéssel. ","shortLead":"Jelentős kokainszállítmányt fogott el a görög rendőrség Szalonikiben amerikai közreműködéssel. ","id":"20210130_Kokaincsempeszekre_csaptak_le_Szalonikbencsapo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e260351-d4de-446e-a19b-496fdaf101c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Kokaincsempeszekre_csaptak_le_Szalonikbencsapo","timestamp":"2021. január. 30. 14:58","title":"Kokaincsempészekre csaptak le Szalonikben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb tőzsdei kibocsátására készült a leggazdagabb kínai, Jack Ma, amikor egy rosszul időzített kritika miatt három hónapra eltűnt és semmit sem lehetett hallani róla. Most úgy tűnik, vége a viszálynak a kommunista hatalommal, de az is biztosra vehető, hogy az egész ügynek lesznek még következményei.","shortLead":"A világ legnagyobb tőzsdei kibocsátására készült a leggazdagabb kínai, Jack Ma, amikor egy rosszul időzített kritika...","id":"20210130_Visszatert_az_angoltanar_hogy_megmutassa_ki_az_ur_a_tozsden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa99313c-311b-4c91-becc-e7312a6cf448","keywords":null,"link":"/kkv/20210130_Visszatert_az_angoltanar_hogy_megmutassa_ki_az_ur_a_tozsden","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Visszatért az angoltanár, hogy megmutassa, ki az úr a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga Trump terjesztette.","shortLead":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga...","id":"20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8d02ce-85f1-4e37-8703-64c728da18b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","timestamp":"2021. január. 31. 08:18","title":"Obama: A Republikánus Párt szerint nem létezik klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]