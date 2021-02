Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","id":"20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cacc1cc-fda0-4deb-ba80-518994f56f07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","timestamp":"2021. február. 07. 06:41","title":"Ezzel a 2021-es modern Volgával sokan ki tudnánk egyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","id":"20210207_Kasler_nnk_szputnyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ba0c41-9e9f-4601-ae15-5d2400318037","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Kasler_nnk_szputnyik","timestamp":"2021. február. 07. 14:01","title":"Kásler: Az NNK engedélyezte a Szputnyik V-t, lehet vele oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika kutatói.","shortLead":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika...","id":"20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59a186d-b5b6-470d-ad15-0fdbad6dd86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. február. 07. 20:03","title":"Újabb szervről derült ki, hogy támadja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9cb8413-87de-48c6-81e9-6c7f51537bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem kapkodnak az újabb iPhone-széria kompakt eszközéért a vásárlók.","shortLead":"Finoman szólva sem kapkodnak az újabb iPhone-széria kompakt eszközéért a vásárlók.","id":"20210208_apple_iphone_12_mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9cb8413-87de-48c6-81e9-6c7f51537bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4117cdb1-c4bc-4b6f-a76a-22e1c2173ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_apple_iphone_12_mini","timestamp":"2021. február. 08. 11:36","title":"Nem fogy eléggé az iPhone 12 mini, leállhat a gyártásával az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is vallatóra fogtuk a komoly múlttal rendelkező Wrangler Rubicon új változatát.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is...","id":"20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b87fc2-3d03-4d3f-8a53-244cc685cd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 07. 17:00","title":"Nem divatterepjáró, hanem dzsip: teszten a legkeményebb Jeep Wrangler Rubicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát sokféleképpen próbálták magyarázni, a mostani új kutatásokat meglepő módon egy Disney-animáció is segítette.","shortLead":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát sokféleképpen próbálták magyarázni, a mostani új kutatásokat...","id":"20210208_A_Jegvarazs_cimu_rajzfilm_is_segitett_megoldani_a_Gyatlovrejtelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062e30b2-9944-4ac8-80ea-2849afeecd7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_A_Jegvarazs_cimu_rajzfilm_is_segitett_megoldani_a_Gyatlovrejtelyt","timestamp":"2021. február. 08. 09:15","title":"A Jégvarázs című Disney-rajzfilm is segített megoldani a Gyatlov-rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek szerint akár 55 kilométert is képes tisztán elektromosan suhanni.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek...","id":"20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5282037e-ff45-4585-9ae0-3ac1114c7d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 06. 17:30","title":"Benzin, villany két jóbarát: teszten a BMW 530e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett csoportban olyan is akad, akinél fegyver van.","shortLead":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett...","id":"20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c11917c-1e1a-4b27-ac34-888e2a999b08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","timestamp":"2021. február. 08. 08:33","title":"YouTube-os átverésnek indult, agyonlőtték a fiatal videóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]