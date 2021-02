Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A helyettes szóvivőt egy hétre függesztették fel, mert ezt is épp elég komoly büntetésnek találták.","shortLead":"A helyettes szóvivőt egy hétre függesztették fel, mert ezt is épp elég komoly büntetésnek találták.","id":"20210213_A_Feher_Haz_szovivoje_megfenyegetett_egy_ujsagirot_hogy_megsemmisiti_nem_kapott_tul_nagy_buntetest","timestamp":"2021. február. 13. 09:31","title":"A Fehér Ház helyettes szóvivője megfenyegetett egy újságírót, hogy megsemmisíti"},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt lefolytatni, hogy hamarabb juthassunk vakcinához.","shortLead":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt...","id":"20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","timestamp":"2021. február. 14. 12:55","title":"Gyorsított eljárással engedélyezteti majd az EU a mutációk ellen kifejlesztett oltásokat és gyógyszereket"},{"available":true,"c_guid":"82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe Egyesülettel sincs kapcsolata.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe...","id":"20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","timestamp":"2021. február. 13. 12:53","title":"Máté Gábor: Ezt a kört még végigfutom, utána biztos, hogy abba fogom hagyni"},{"available":true,"c_guid":"5f672923-d518-4f5e-b01a-3165eb51d326","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla lesz az osztályvezető.","shortLead":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla lesz az osztályvezető.","id":"20210214_Operett_musicalszinesz_SZFE","timestamp":"2021. február. 14. 17:21","title":"Operett- és musicalszínész osztály indul az SZFE-n"},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","shortLead":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","id":"20210214_Magyar_kormany_Romania_mujegpalya","timestamp":"2021. február. 14. 16:52","title":"Több mint negyedmilliárd forinttal támogatta a magyar kormány egy romániai műjégpálya megépítését"},{"available":true,"c_guid":"36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak meghívott.","shortLead":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak...","id":"20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","timestamp":"2021. február. 13. 09:22","title":"Nagy István, Stumpf, Lázár és Navracsics határozza meg a vidékfejlesztési stratégiát?"},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"","category":"360","description":"Thomas König politológiaprofesszora szerint az összefonódás csapdája folytán az EU közös erőfeszítései nem a közösség erejét támasztják alá, hanem a populista kormányfőket erősítik.","shortLead":"Thomas König politológiaprofesszora szerint az összefonódás csapdája folytán az EU közös erőfeszítései nem a közösség...","id":"20210214_A_populizmusrol_lepattan_az_EU_oltasi_strategiaja_","timestamp":"2021. február. 14. 09:30","title":"Elemzés az FAZ-ban: A populizmusról lepattan az EU oltási stratégiája "},{"available":true,"c_guid":"7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","timestamp":"2021. február. 13. 17:32","title":"Halálos tömegbaleset történt az olasz A32-sen"}] Atilla lesz az osztályvezető. Atilla lesz az osztályvezető.","id":"20210214_Operett_musicalszinesz_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f672923-d518-4f5e-b01a-3165eb51d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84a33bc-c402-4b99-a033-14d848819788","keywords":null,"link":"/kultura/20210214_Operett_musicalszinesz_SZFE","timestamp":"2021. február. 14. 17:21","title":"Operett- és musicalszínész osztály indul az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","shortLead":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","id":"20210214_Magyar_kormany_Romania_mujegpalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081d8d8f-5828-4b7f-8904-083b0b741adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Magyar_kormany_Romania_mujegpalya","timestamp":"2021. február. 14. 16:52","title":"Több mint negyedmilliárd forinttal támogatta a magyar kormány egy romániai műjégpálya megépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak meghívott.","shortLead":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak...","id":"20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ce0667-2c4b-4feb-855a-72211352ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","timestamp":"2021. február. 13. 09:22","title":"Nagy István, Stumpf, Lázár és Navracsics határozza meg a vidékfejlesztési stratégiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"","category":"360","description":"Thomas König politológiaprofesszora szerint az összefonódás csapdája folytán az EU közös erőfeszítései nem a közösség erejét támasztják alá, hanem a populista kormányfőket erősítik.","shortLead":"Thomas König politológiaprofesszora szerint az összefonódás csapdája folytán az EU közös erőfeszítései nem a közösség...","id":"20210214_A_populizmusrol_lepattan_az_EU_oltasi_strategiaja_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9688863a-2cfc-4370-98c3-5dc9e1301b28","keywords":null,"link":"/360/20210214_A_populizmusrol_lepattan_az_EU_oltasi_strategiaja_","timestamp":"2021. február. 14. 09:30","title":"Elemzés az FAZ-ban: A populizmusról lepattan az EU oltási stratégiája ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43962c1e-3712-4743-84cd-f804b900bb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","timestamp":"2021. február. 13. 17:32","title":"Halálos tömegbaleset történt az olasz A32-sen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]