[{"available":true,"c_guid":"cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a britek is maradnak.","shortLead":"Egyelőre a britek is maradnak.","id":"20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8d4430-8c1f-4266-a750-da2d76d7fbb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","timestamp":"2021. február. 26. 13:17","title":"Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aaa627e-38be-4e72-8fa5-ac8f275c38d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly érv a műanyaghulladék visszaszorítása ellen.","shortLead":"Komoly érv a műanyaghulladék visszaszorítása ellen.","id":"20210226_Tippelje_meg_hany_eves_tejes_zacskot_talaltunk_epen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aaa627e-38be-4e72-8fa5-ac8f275c38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c7a737-0b57-4623-9ef8-7e0aadf80810","keywords":null,"link":"/zhvg/20210226_Tippelje_meg_hany_eves_tejes_zacskot_talaltunk_epen","timestamp":"2021. február. 26. 13:12","title":"Tippelje meg, hány éves tejes zacskót találtunk épen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint már sikerült eredményeket elérniük, de ez csak akkor jó, ha az intézményekben is van látszata.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint már sikerült eredményeket elérniük, de ez csak akkor jó, ha az intézményekben is...","id":"20210226_Kincses_gyula_jogszabalyok_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc564d5-d48b-4d65-b354-00f4a5c2842e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kincses_gyula_jogszabalyok_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 26. 13:08","title":"Kincses: Van olyan orvos, akit azzal zsarolnak, ha nem írja alá a szerződést, nem kap munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46367b4b-83bd-4f15-8b3e-4c6e9b831bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ViacomCBS csütörtök hajnalban jelentette be, hogy Paramount+ néven új streaming szolgáltatást indít. ","shortLead":"Az amerikai ViacomCBS csütörtök hajnalban jelentette be, hogy Paramount+ néven új streaming szolgáltatást indít. ","id":"20210225_viacomcbs_paramount_plus_streaming_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46367b4b-83bd-4f15-8b3e-4c6e9b831bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713166eb-aa20-4b1b-897c-372587bd3a05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_viacomcbs_paramount_plus_streaming_ara","timestamp":"2021. február. 25. 14:03","title":"Paramount+ néven indul új streaming szolgáltató, ami idővel Magyarországon is elérhető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyag külföldi értékesítésével foglalkozó orosz állami befektetési alap már januárban közölte, hogy benyújtották a kérelmet, erről azonban nincs igazolás az Európai Gyógyszerügynökségnél.","shortLead":"Az oltóanyag külföldi értékesítésével foglalkozó orosz állami befektetési alap már januárban közölte, hogy benyújtották...","id":"20210225_szputnyik_v_koronavirus_vakcina_europa_gyogyszerugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8f3a3d-3a01-4c22-bfac-589006ca8985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szputnyik_v_koronavirus_vakcina_europa_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. február. 25. 14:03","title":"Úgy tűnik, mégsem kérelmezték az oroszok a Szputnyik V uniós engedélyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri a kormányrendelet a szabályokhoz való igazodásra.","shortLead":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri...","id":"20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa643c3-2da1-4249-83ba-a4437986bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","timestamp":"2021. február. 26. 06:21","title":"Jelen lehetett Orbán egy 200 fős búcsúztatáson, mert a vallási szertartás nem államilag meghatározott rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallhatják és láthatják.","shortLead":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt...","id":"20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb74ce76-2365-4447-8620-9ec2bdd7ce10","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","timestamp":"2021. február. 25. 14:00","title":"Premier: Víg Mihály legendás dalát dolgozta fel Pátkai Rozina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]