Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak.","shortLead":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is...","id":"20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0274af-1006-4dc0-8693-b30fff3e2f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 12:56","title":"A Szent Imrében \"lekapcsolták a villanyt\", máshol egy teljes szakrendelő leállt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","shortLead":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","id":"20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2288ae2-9373-4de7-bf91-76eb92fb4d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","timestamp":"2021. március. 01. 10:35","title":"Videón, ahogy egy tolvaj áldozata után oson és ellopja a tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3293e1-5f12-4ac7-8875-0f148ff1c54d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jelentős változások lépnek életbe hétfőtől az egészségügyben, összeszedtük a legfontosabb, betegeket érintő változásokat. Mától új pácienseit nem kezelheti ugyanazzal az orvos a magánrendelésén és az állami ellátásban. Noha a kormány ígért kivételeket – például a szülész-nőgyógyászoknak –, a részletszabályok vasárnap estig nem jelentek meg. Szakmai szervezetek kidolgoztak egy javaslatot a legális megoldásra, az azonban valahol elakadt. ","shortLead":"Jelentős változások lépnek életbe hétfőtől az egészségügyben, összeszedtük a legfontosabb, betegeket érintő...","id":"20210301_halapenz_orvosvalasztas_szulesz_nogyogyasz_egeszsegugy_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3293e1-5f12-4ac7-8875-0f148ff1c54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231fc469-378d-4d80-9668-be3a619784de","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_halapenz_orvosvalasztas_szulesz_nogyogyasz_egeszsegugy_ellatas","timestamp":"2021. március. 01. 06:30","title":"Hálapénz nélkül, legálisan választana orvost? Ezt most épp nem tudja megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A fiatalok soká kapnak oltást, a franciák szerint ez így lenne igazságos. ","shortLead":"A fiatalok soká kapnak oltást, a franciák szerint ez így lenne igazságos. ","id":"20210228_A_francia_vedettsegi_igazolvanyban_a_PCRteszt_is_benne_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0980f9e4-c171-41b7-8190-43b3c5ce6b1d","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_A_francia_vedettsegi_igazolvanyban_a_PCRteszt_is_benne_lesz","timestamp":"2021. február. 28. 21:55","title":"A francia védettségi igazolványnál a PCR-teszt is számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880","c_author":"HVG","category":"360","description":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek, tudhatjuk meg Gájer László új munkájából.\r

","shortLead":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek...","id":"202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5092b7-47ee-4009-8f76-ed94002260d0","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","timestamp":"2021. március. 01. 16:00","title":"A brit liberális gondolkodó, akit idézünk, de nem ismerünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1e888b-1af6-406b-b2b6-2f045de5c39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két kategóriában is megverték a kollégái, de ő önfeledten tapsolt nekik.","shortLead":"Két kategóriában is megverték a kollégái, de ő önfeledten tapsolt nekik.","id":"20210301_Olivia_Colman_elkepesztoen_tud_orulni_masok_sikerenek__es_a_sajat_veresegenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1e888b-1af6-406b-b2b6-2f045de5c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4041b9b-20f3-4706-b44f-78ee2f05f7b4","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Olivia_Colman_elkepesztoen_tud_orulni_masok_sikerenek__es_a_sajat_veresegenek","timestamp":"2021. március. 01. 10:04","title":"Olivia Colman elképesztően tud örülni mások sikerének – és a saját vereségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94525d02-76f2-4092-b18a-bf925157f7e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung végigveszi, mi történhet, ha a Néppárt frakciója megszavazza, hogy felfüggeszthesse egy tagpárt minden képviselőjének jogait.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung végigveszi, mi történhet, ha a Néppárt frakciója megszavazza, hogy felfüggeszthesse...","id":"20210302_Eljott_a_nap_amikor_lecsaphat_a_nepparti_pallos_a_Fideszre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94525d02-76f2-4092-b18a-bf925157f7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1851b9d-5e1d-4515-aec5-81e69066faa8","keywords":null,"link":"/360/20210302_Eljott_a_nap_amikor_lecsaphat_a_nepparti_pallos_a_Fideszre","timestamp":"2021. március. 02. 07:40","title":"Eljött a nap, amikor fordulatot vehet a Néppárt és a Fidesz bokszmeccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]