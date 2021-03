Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden Globe-on. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden...","id":"20210301_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16751ed0-b06b-4525-b7ea-436aeb8cd348","keywords":null,"link":"/360/20210301_Radar360","timestamp":"2021. március. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán kilépéssel fenyeget, Trump folytatással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már feliratkozhatnak az érdeklődők a várólistára.","shortLead":"A Bars névre keresztelt alkalmazás egyelőre csak a kiválasztottak számára érhető el, de az App Store-ból letöltve már...","id":"20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e4153c-65df-4319-bda0-487a0d3cbceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfed4da-6562-4e0b-b80f-c6b073a10199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_facebook_bars_alkalmazas_npe_team_app","timestamp":"2021. március. 01. 13:03","title":"Újabb konkurenciát ad a Facebook a TikToknak, elkészült a Bars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","shortLead":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","id":"20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2288ae2-9373-4de7-bf91-76eb92fb4d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","timestamp":"2021. március. 01. 10:35","title":"Videón, ahogy egy tolvaj áldozata után oson és ellopja a tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit az AFP, vagyis a francia hírügynökség bevonásával vezet be nálunk a közösségi oldal.","shortLead":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit...","id":"20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6b177-6236-4dd9-8288-ffe056016582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","timestamp":"2021. március. 02. 13:03","title":"Magyarországon is elindítja külső tényellenőrző programját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99207b9-6479-46df-9571-9220752cd104","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A húsvét megtartása még kérdéses, de az év nyuszija már megvan hozzá.","shortLead":"A húsvét megtartása még kérdéses, de az év nyuszija már megvan hozzá.","id":"20210302_cukrasz_husvet_rimoczi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a99207b9-6479-46df-9571-9220752cd104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8c5e5-03ae-49aa-9359-515ce26c5217","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_cukrasz_husvet_rimoczi_laszlo","timestamp":"2021. március. 02. 07:05","title":"Vakcinás csokinyuszival készül a húsvétra a maszkos mikulással világhíressé vált cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0acf261-4ae1-47ce-903e-604d2ac41a9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A némán suhanó nyitott tetős elektromos autónak meglehet a vonzereje, ugyanakkor korántsem biztos, hogy piacra kerül.","shortLead":"A némán suhanó nyitott tetős elektromos autónak meglehet a vonzereje, ugyanakkor korántsem biztos, hogy piacra kerül.","id":"20210301_Kabriokent_is_johet_a_Volkswagen_ID3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0acf261-4ae1-47ce-903e-604d2ac41a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010a15bf-0f05-43fa-982f-143505253199","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_Kabriokent_is_johet_a_Volkswagen_ID3","timestamp":"2021. március. 01. 10:30","title":"Kabrióként is jöhet a Volkswagen ID.3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc67b4aa-b146-4dad-b488-01d9770f19c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balatonhenyén biztosan lesz újból kisbolt, a nyírségi Ramocsaházán a HVG-től hallottak az állami támogatás lehetőségéről, a baranyai aprófalvakban pedig gyakran súlyosabbnak tűnnek a feltételek, mint hogy bele merjenek vágni a fejlesztésekbe.","shortLead":"Balatonhenyén biztosan lesz újból kisbolt, a nyírségi Ramocsaházán a HVG-től hallottak az állami támogatás...","id":"202108__agonizalo_kisboltok__negyvenotmilliard__kisbetus_felelmek__aso_kassza_nagyharang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc67b4aa-b146-4dad-b488-01d9770f19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be27c00-7e12-4013-81c3-5d14da5070e0","keywords":null,"link":"/360/202108__agonizalo_kisboltok__negyvenotmilliard__kisbetus_felelmek__aso_kassza_nagyharang","timestamp":"2021. március. 01. 15:00","title":"Közpénzből lehelnének életet a német üzletláncok fenyegette falusi kisboltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","shortLead":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","id":"20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f34364-50ec-40b1-bf94-dca9838b8569","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","timestamp":"2021. február. 28. 21:36","title":"Feltűnően sokan betegszenek meg Trump támogatóinak cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]