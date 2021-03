Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d775588c-2a49-4e14-a928-e505ed060222","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Este 10 körül jelent meg az égen a meteor.","shortLead":"Este 10 körül jelent meg az égen a meteor.","id":"20210301_meteor_anglia_fenycsova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d775588c-2a49-4e14-a928-e505ed060222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deb9af8-ce67-422c-b508-244944bf629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_meteor_anglia_fenycsova","timestamp":"2021. március. 01. 12:51","title":"Hatalmas fénycsóva húzott el az égbolton Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy öttagú iráni–afgán család fogva tartása miatt született ítélet Strasbourgban.","shortLead":"Egy öttagú iráni–afgán család fogva tartása miatt született ítélet Strasbourgban.","id":"20210302_birosag_itelet_menekult_tranzitzona_afgan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e7c844-1996-4663-95d5-c77adef3b332","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_birosag_itelet_menekult_tranzitzona_afgan","timestamp":"2021. március. 02. 14:38","title":"Elmarasztalta Magyarországot a menekülők éheztetése és fogva tartása miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy államtitkári írásbeli válaszból derült ki.","shortLead":"Ez egy államtitkári írásbeli válaszból derült ki.","id":"20210302_nav_tb_tartozas_allamtitkar_irasbelivalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc85730-e187-4e46-8fd1-6978a7698be5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_nav_tb_tartozas_allamtitkar_irasbelivalasz","timestamp":"2021. március. 02. 17:20","title":"A NAV akár el is engedheti a tb-tartozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","id":"20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12bd638-8a47-42b8-a95c-1f6ff1a7ba76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","timestamp":"2021. március. 01. 06:41","title":"Méregdrágán kelt el Rod Stewart egykori periszkópos Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit az AFP, vagyis a francia hírügynökség bevonásával vezet be nálunk a közösségi oldal.","shortLead":"Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit...","id":"20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6b177-6236-4dd9-8288-ffe056016582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_facebook_tenyellenorzes_magyarorszag_fact_check","timestamp":"2021. március. 02. 13:03","title":"Magyarországon is elindítja külső tényellenőrző programját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1e55c0-a668-456a-9d45-65133bb2836b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó már javában közúti forgalomban teszteli a sportos SUV legfrissebb változatát. ","shortLead":"Az olasz gyártó már javában közúti forgalomban teszteli a sportos SUV legfrissebb változatát. ","id":"20210301_szupereros_uj_divatterepjaro_videon_a_lamborghini_urus_evo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1e55c0-a668-456a-9d45-65133bb2836b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a50bc6d-91d0-48dc-86ca-e6b35d5abdc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_szupereros_uj_divatterepjaro_videon_a_lamborghini_urus_evo","timestamp":"2021. március. 01. 09:21","title":"Szupererős új divatterepjáró: videón a Lamborghini Urus Evo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","shortLead":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","id":"20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f2d2d-d5fb-4e4f-9cb5-fad68e3416fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","timestamp":"2021. március. 02. 15:05","title":"Banksy festhetett menekülő rabot a híres readingi fegyház falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","shortLead":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","id":"20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa9623-3ba2-421a-9665-0d7fb24cd3d6","keywords":null,"link":"/360/20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Róth Elza: Heti nemzethalál – kultúrharc a Senki Szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]