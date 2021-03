Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb rádióteleszkópja, az Arecibo néhány hónapja omlott össze. A szakemberek most kiszámolták, mennyibe fog kerülni a romok eltakarítása.","shortLead":"A világ legismertebb rádióteleszkópja, az Arecibo néhány hónapja omlott össze. A szakemberek most kiszámolták, mennyibe...","id":"20210309_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_baleset_romeltakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9219dcb0-31ca-4bc2-beb4-e5e24b41e1a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_baleset_romeltakaritas","timestamp":"2021. március. 09. 18:03","title":"Milliárdokba kerül eltakarítani a 900 tonnás Arecibo rádióteleszkóp romjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5b369d-1a99-42a8-9dbe-290e0582c3aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfinek szerencsére semmi baja nem lett.","shortLead":"A férfinek szerencsére semmi baja nem lett.","id":"20210309_Gyalogos_zebra_Rakoczi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5b369d-1a99-42a8-9dbe-290e0582c3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728533d1-558b-4ce3-9d01-7db85caf8d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Gyalogos_zebra_Rakoczi_ut","timestamp":"2021. március. 09. 19:04","title":"Elütöttek egy gyalogost a zebrán a Rákóczi úton, a kamera mindent vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. ","shortLead":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve...","id":"20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969fae5e-14db-4681-9123-6c4f9cd859e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","timestamp":"2021. március. 11. 06:30","title":"Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1febad-556a-4fff-a5bc-879debd41a94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felmérték egy online kérdőívvel, hogy a lakásfelújítást tervezők mekkora hányadát győzte meg az állami támogatás, és azt is, hogy mit kívánnak leginkább felújítani. ","shortLead":"Felmérték egy online kérdőívvel, hogy a lakásfelújítást tervezők mekkora hányadát győzte meg az állami támogatás, és...","id":"20210309_otthonfelujitasi_tamogatas_felmeres_wallplex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1febad-556a-4fff-a5bc-879debd41a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a04c6ed-e04c-4013-9136-8b056f4e97a0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210309_otthonfelujitasi_tamogatas_felmeres_wallplex","timestamp":"2021. március. 09. 15:42","title":"Lakásbelső felújítására költené a többség az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott, hogy biztosított legyen az ellátása. A nyaktól lefele béna fiú közben mit sem sejtett minderről.","shortLead":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott...","id":"20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4f1ec7-90da-4e07-a7c9-1ef67d5f2141","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","timestamp":"2021. március. 10. 16:30","title":"Lakásokra, kocsikra és kvadra költötték a szülők lebénult fiuk sokmilliós életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU középmezőnyében van Magyarország, ha azt nézzük, mekkora volt a recesszió 2020 utolsó negyedévében és az év egészében. Azok a nyugat-európai országok, ahol a járvány első hulláma korábban elképzelhetetlen gazdasági károkat okozott, jó tempóban zárkóztak fel a többiekhez az év végén.","shortLead":"Az EU középmezőnyében van Magyarország, ha azt nézzük, mekkora volt a recesszió 2020 utolsó negyedévében és az év...","id":"20210309_eu_gdp_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2644344-a1b8-4062-a295-d7d9988ad28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_eu_gdp_eurostat","timestamp":"2021. március. 09. 16:35","title":"6,2 százalékkal zuhant az EU gazdasága 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33c37de-4305-4119-95e2-bff1f5821795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdik a rendvédelmi dolgozók és katonák oltását, a múlt héten elmaradt oltásokat pótolják, a Szputnyik V vakcinát pedig elkezdték kiszállítani az oltópontokra – hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Megkezdik a rendvédelmi dolgozók és katonák oltását, a múlt héten elmaradt oltásokat pótolják, a Szputnyik V vakcinát...","id":"20210309_operativ_torzs_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33c37de-4305-4119-95e2-bff1f5821795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d7dd22-60df-444d-be3f-fcce66466424","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_operativ_torzs_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 09. 12:48","title":"Müller: Az oltás után egyből még senki ne érezze magát védettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]