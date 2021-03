Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét végéig befejezhetik a járművek első üléseinek kordonozását.","shortLead":"A hét végéig befejezhetik a járművek első üléseinek kordonozását.","id":"20210311_Autobusz_troli_ules_utas_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e0dba-33ca-4cf1-a6c6-9f3444577884","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Autobusz_troli_ules_utas_Budapest","timestamp":"2021. március. 11. 08:16","title":"Lezárják a buszok és trolik elejét a sofőrök védelmében Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e82f5-cffe-4779-acb0-7879ca4b13ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálták a Nagy-Britanniában hatalmas fényjelenség kíséretében az elmúlt héten becsapódott meteorit darabjait: a gloucestershire-i Winchcombe egyik lakója az autóbejáróján bukkant a kupacnyi elszenesedett kőzetre. Később mások is jelentkeztek hasonló leletekkel, összesen mintegy 300-400 grammnyi meteorittörmeléket gyűjtöttek be a szakemberek.



","shortLead":"Megtalálták a Nagy-Britanniában hatalmas fényjelenség kíséretében az elmúlt héten becsapódott meteorit darabjait...","id":"20210310_nagy_britannia_becsapodott_meteorit_darabjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d04e82f5-cffe-4779-acb0-7879ca4b13ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858a197-e5fe-4fa6-b11c-e12eafabd601","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_nagy_britannia_becsapodott_meteorit_darabjai","timestamp":"2021. március. 10. 10:03","title":"Megtalálták a Nagy-Britanniában becsapódott meteorit darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Van élet a Lodgy-n túl, igaz, még az állami támogatással is jócskán bele kell nyúlnunk a zsebünkbe egy középkategórás hétszemélyesért. ","shortLead":"Van élet a Lodgy-n túl, igaz, még az állami támogatással is jócskán bele kell nyúlnunk a zsebünkbe egy középkategórás...","id":"20210311_nagycsalados_auto_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d6374b-383e-4fcd-802f-ae529a797ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_nagycsalados_auto_bank360","timestamp":"2021. március. 11. 11:46","title":"Nagycsaládos autó vásárlása: hogyan finanszírozhatunk, ha középkategóriából választanánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzt orvosi és egyéni védőeszközökre, a lakosságnak nyújtott sürgősségi támogatásra, valamint a betegség terjedésének megelőzésére, nyomon követésére lehetne költeni.","shortLead":"A pénzt orvosi és egyéni védőeszközökre, a lakosságnak nyújtott sürgősségi támogatásra, valamint a betegség...","id":"20210311_Europai_Bizottsag_veszhelyzeti_intezkedesek_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da93e028-5a2e-4902-8256-93e13ee11783","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Europai_Bizottsag_veszhelyzeti_intezkedesek_tamogatas","timestamp":"2021. március. 11. 21:20","title":"530 millió eurót javasol az Európai Bizottság vészhelyzeti intézkedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0f6043-367c-4e34-97d4-71cb6271fc96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pletyka és szemét – így jellemezte a kétórás beszélgetést az utolsó magyar koronaherceg fia.","shortLead":"Pletyka és szemét – így jellemezte a kétórás beszélgetést az utolsó magyar koronaherceg fia.","id":"20210311_Habsburg_Karolynak_sarkos_velemenye_van_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0f6043-367c-4e34-97d4-71cb6271fc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cdc910-492c-45a7-9c37-32e44a794e57","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Habsburg_Karolynak_sarkos_velemenye_van_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujarol","timestamp":"2021. március. 11. 16:34","title":"Habsburg Károlynak sarkos véleménye van Meghan Markle és Harry herceg interjújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549d2e39-8e12-4ef2-9513-0f8b2b841916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két olyan harmincas fiatal is elhunyt az utóbbi 24 órában, akiknek nem volt alapbetegsége.\r

\r

","shortLead":"Két olyan harmincas fiatal is elhunyt az utóbbi 24 órában, akiknek nem volt alapbetegsége.\r

\r

","id":"20210310_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549d2e39-8e12-4ef2-9513-0f8b2b841916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10109093-ce16-4fed-8636-afdc67b58717","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 10. 13:03","title":"Müller Cecília: Meredeken nő a kórházban ápolt betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt kérik a közlekedési cégek, aki teheti, ne most utazzon.","shortLead":"Azt kérik a közlekedési cégek, aki teheti, ne most utazzon.","id":"20210311_MAV_Volanbusz_menetrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6f82bf-951f-4f93-bf9f-b0213efc4e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_MAV_Volanbusz_menetrend","timestamp":"2021. március. 11. 05:51","title":"Közzétette a MÁV és a Volánbusz, hogyan változik a hosszú hétvégén a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]