[{"available":true,"c_guid":"39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly ilyenkor még fake newsnak bizonyult, hogy a delfinek visszatértek a turisták nélkül sokkal nyugodtabb Velencébe, most azonban tényleg lefilmeztek két játékos delfint a Canal Grandén. ","shortLead":"Tavaly ilyenkor még fake newsnak bizonyult, hogy a delfinek visszatértek a turisták nélkül sokkal nyugodtabb Velencébe...","id":"20210322_Delfineket_vettek_videora_Velenceben_es_ezuttal_nem_kamu_a_hir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45897d8d-d479-4977-a91f-0a61908dfebb","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Delfineket_vettek_videora_Velenceben_es_ezuttal_nem_kamu_a_hir","timestamp":"2021. március. 22. 11:39","title":"Delfineket vettek videóra Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és tavaszi hullám között csupán egy hónap jutott az egynapos, könnyebb műtétek elvégzésére. Bár ezekre a műtétekre nem közvetlen életveszélyben van szükség, így is az életminőséget nagy mértékben meghatározó beavatkozásokról van szó, amelyek elmaradása hátrányos helyzetet teremt a páciensek számára. A Bank360 megvizsgálta, milyen lehetőségek vannak az állami rendszer helyett igénybe vehető magánegészségügyi beavatkozások finanszírozására.","shortLead":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és...","id":"20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd3db5-cd49-49a5-a0e4-ea5587eca3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 23. 09:16","title":"Elszálltak a várólisták az állami egészségügyben: hitel, magánbiztosítás lehet a megoldás, ha mégis akarunk műtetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett meghozni a világjárvány megfékezéséhez szükséges döntéseket. Bolsonaro korábban több intézkedést is támadott, érvénytelenítette a kötelező maszkviselésre vonatkozó rendeleteket is.","shortLead":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett...","id":"20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1f411e-7175-40ad-bd03-4842128a862b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","timestamp":"2021. március. 24. 05:58","title":"Tiltakozás fogadta Bolsonaro beszédét, amiben a járványellenes intézkedéseket védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CooperStealernek többféle változata is terjed. Valamelyik a Google-fiókokhoz tartozó azonosítót igyekszik megszerezni.","shortLead":"A CooperStealernek többféle változata is terjed. Valamelyik a Google-fiókokhoz tartozó azonosítót igyekszik megszerezni.","id":"20210322_facebook_jelszo_szamitogepes_virus_kartevo_cooperctealer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e44175-3657-483c-b3ac-1b8019df2dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_facebook_jelszo_szamitogepes_virus_kartevo_cooperctealer","timestamp":"2021. március. 22. 09:33","title":"Vigyázat, terjed az új vírus, ami Facebook-jelszavakat lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc382bc-493c-4565-9f46-442ecf18fc55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia futballista alaposan ráijesztett a csapattársaira.\r

","shortLead":"A francia futballista alaposan ráijesztett a csapattársaira.\r

","id":"20210323_moussa_dembele_atletico_madrid_edzes_ajulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc382bc-493c-4565-9f46-442ecf18fc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fd8328-8d9d-4971-88f9-0e82824bdd6a","keywords":null,"link":"/sport/20210323_moussa_dembele_atletico_madrid_edzes_ajulas","timestamp":"2021. március. 23. 21:40","title":"Összeesett Dembele az Atlético edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes szakácskönyvet tett közzé, amivel felvehetjük a kesztyűt a pazarlás ellen. ","shortLead":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes...","id":"20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c89cbd-c7b9-40a2-a5e6-dbd6217c83d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","timestamp":"2021. március. 23. 10:59","title":"Az IKEA ingyenes szakácskönyvet tett közzé arról, hogy hogyan főzzünk élelmiszer-hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU szankciókat vezet be kínai személyekkel szemben.","shortLead":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU...","id":"20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b9df-f46e-412b-b683-59f8a0b2b1e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","timestamp":"2021. március. 22. 12:52","title":"Szijjártó szerint semmi értelme nincs, ha az EU szankciókat vezet be az emberi jogok brutális megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360...","id":"20210323_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb06742-4e37-4387-8d86-9719790dfb39","keywords":null,"link":"/360/20210323_Radar360","timestamp":"2021. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Főszerepben az orvosok, Mészáros Lőrincnek nincs félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]