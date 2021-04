Ma egy új Reneszánsz korszakban hajózunk és egy új szellemi forradalom, a hosszútávú fenntarthatóság forradalma felé tartunk, miközben a nagy földrajzi felfedezések helyére a nagy technológiai áttörések léptek

A jegybankelnök szerint ugyanaz a négy forrás lehet a siker forrása, mint korábban (tőke, technológia, tudás, tehetség), egy döntő különbséggel: megfordult sorrend. Szerinte a most véget érő ötszázéves korszakban a négy sikertényező sorrendjét a tőke vezette, mozgatva a technológiát, a tudást és a tehetséget. „Most már a tehetségek mozgatják a másik hármat”.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a négy tényezőről külön is értekezett. Elsőként a tehetség gondozását elemezte, úgy véli többek között, hogy a tehetséget korán kell felismerni, akár már a családban is. Ebben az esetben azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az adózásban és a nyugdíjrendszerben is érdemes elismerni a tehetséggondozást.

Kitért az oktatásra is, szerinte a bölcsődék, óvodák, iskolák és középiskolák munkatársai tehetséggondozók is, és nagyságrendileg emelni kellene az erkölcsi és anyagi megbecsülésüket. Azt is írta, hogy kormányzati szinten is lenne tennivaló, új felfogást sürget:

Az indiai Jóga Minisztérium és az Emirátusok Boldogság Minisztériuma mintájára itthon Tehetség Minisztériumra lenne szükség.

A második pontban a tudás felhalmozását tárgyalja, úgy véli, minden családnak alanyi jogon, ingyenes internet hozzáférést kellene biztosítani. A felsőoktatásban szerinte teljeskörű, versenyképesség-központú felsőoktatási reformra van szükség. „Minden felsőoktatási intézmény saját öt-tizenöt éves vízió alapján működjön, építsen stratégiát és menetrendet a jövőkép céljainak elérése érdekében” – írja.

A „technológia hullámlovaglását” is kifejtette az elnök, ez lett a harmadik pont. Úgy gondolja, hogy új közlekedési és járműipart kell kiépíteni,

ezen belül a villamosautó és az önvezető járművek forradalma, ami fontos.

Kiemelte még az új egészségipar kiépülését, a zöld technológiákat, a mesterséges intelligencia bevonását az élet minden területén, valamint a teljes digitális átállás szükségességét.

A végére hagyta a tőke felhalmozását a jegybankelnök. Cikke szerint ösztönözni érdemes a belföldi megtakarításokat pozitív reálhozamú pénzügyi befektetési formákkal és intézményekkel. Jelezte: negatív reálkamatú hitelekkel érdemes ösztönözni a vállalkozói beruházásokat. Az is fontos szerinte, hogy a pénzügyi rendszer elsőrendű céljává kell tenni a megtakarítások és hitelek tőkévé válthatóságát, valamint a „holt” tőkeelemek bevonását az üzleti körforgásba.