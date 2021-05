Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft a monopóliumellenes eljárás valódi ereje.","shortLead":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft...","id":"20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3165b025-1fe3-46a3-8e05-a956963bda83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","timestamp":"2021. május. 24. 11:23","title":"Valójában a Microsoft támad – állítja az Apple az Epic-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök. Tudósítónk a cikkében a honi tévéviszonyokhoz szokottak számára nyújt bepillantást a német közszolgálati újságírás működésébe.","shortLead":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök...","id":"202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29260755-5746-433e-b97d-f02f53424b86","keywords":null,"link":"/360/202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","timestamp":"2021. május. 24. 13:30","title":"Tényleg kormánypártibb a német közmédia, mint a magyar? Orbán meglepődne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dfc154-8452-4dc2-9c67-c2db7928806b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Negyven éve vannak versenyben, kormányok jöttek-mentek, a KÉSZ Csoport maradt. Az alapító Varga Mihály szerint a hitelesség és a tudás a legfontosabb - a vagyon mellett ezt is örökségül szánja a cégbirodalom alapítója, ezt a Varga Családi Alkotmánnyal kőbe is vésték. Rendszerváltókból generációváltók sorozatunk következő részében azt mutatjuk be, milyen módon igyekszik egyben tartani a négy évtized alatt felépített cégét az alapító.","shortLead":"Negyven éve vannak versenyben, kormányok jöttek-mentek, a KÉSZ Csoport maradt. Az alapító Varga Mihály szerint...","id":"20210524_Varga_Mihaly_a_KESZ_Csoport_csaladi_alkotmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07dfc154-8452-4dc2-9c67-c2db7928806b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7a3337-5832-4507-9e28-393f05d477e9","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Varga_Mihaly_a_KESZ_Csoport_csaladi_alkotmany","timestamp":"2021. május. 24. 17:00","title":"Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója: „Nem baj, ha edzésen sírunk, ha utána a meccsen nevetünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","shortLead":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","id":"20210525_gazrobbanas_szentgotthard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3940905-a7cc-4fe3-9aab-60170042f533","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_gazrobbanas_szentgotthard","timestamp":"2021. május. 25. 11:22","title":"Gázrobbanás történt Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben, állapota súlyos.","shortLead":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben...","id":"20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3cfe2d-7cc8-4ec8-86ed-b5701a1b2a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","timestamp":"2021. május. 23. 14:28","title":"Lezuhant Olaszországban egy hegyi felvonó, tizennégy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi elnöke.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi...","id":"20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e8f31-0855-4477-9db2-c34fac5fda41","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","timestamp":"2021. május. 24. 20:16","title":"Meghalt Max Mosley, a FIA egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","shortLead":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","id":"20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876f66c4-6e1e-433c-ad65-a9e75e4b0624","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","timestamp":"2021. május. 25. 10:15","title":"Barkácsolt fegyverekkel szerelkezik fel a mianmari ellenzék, polgárháborútól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58815136-a731-42c0-827b-76b84d43749c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mivel a Ryanair légitársaság járatának előző napi minszki földre kényszerítése elfogadhatatlan, az Európai Unió hétfői csúcstalálkozóján döntés születhet a szankciók bevezetéséről Fehéroroszországgal szemben - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben.","shortLead":"Mivel a Ryanair légitársaság járatának előző napi minszki földre kényszerítése elfogadhatatlan, az Európai Unió hétfői...","id":"20210524_Meg_ma_donthetnek_az_unios_szankciok_bevezeteserol_Minszkkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58815136-a731-42c0-827b-76b84d43749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9349e-7554-4899-8a11-c953fc4ae644","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Meg_ma_donthetnek_az_unios_szankciok_bevezeteserol_Minszkkel_szemben","timestamp":"2021. május. 24. 17:31","title":"Még ma dönthetnek az uniós szankciók bevezetéséről Minszkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]