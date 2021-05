Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A walesi focista még csak 31 éves, de úgy tűnik, végleg kiégett.","shortLead":"A walesi focista még csak 31 éves, de úgy tűnik, végleg kiégett.","id":"20210526_gareth_bale_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d94432-1621-4422-867d-836a74ceba7b","keywords":null,"link":"/sport/20210526_gareth_bale_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Elege lett a fociból Gareth Bale-nek, visszavonulhat az Eb után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi államtitkárától.\r

\r

","shortLead":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi...","id":"20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fbf0d1-1025-4ac1-ab76-911c916fd15a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","timestamp":"2021. május. 27. 21:00","title":"Vakcinaadatokra kérdezett rá Szabó Tímea, Rétvári azzal válaszolt: Mert az ellenzék…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","shortLead":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","id":"20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdaa5017-1857-4953-9b00-f747a0312d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","timestamp":"2021. május. 28. 07:35","title":"A csantavéri bérgyilkos megverte a börtönben a soroksári futónő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2005a8-3bf7-46d4-bbc3-e88911fbfb19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem szavaznak a képviselők arról, hogy a vízparti fejlesztések ne menjenek szembe a természeti és a közösségi érdekekkel.","shortLead":"Nem szavaznak a képviselők arról, hogy a vízparti fejlesztések ne menjenek szembe a természeti és a közösségi...","id":"20210527_nagy_tavak_vedelme_hatarozati_javaslat_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2005a8-3bf7-46d4-bbc3-e88911fbfb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9532c120-4def-419c-88a9-d57c72808066","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_nagy_tavak_vedelme_hatarozati_javaslat_parlament","timestamp":"2021. május. 27. 16:51","title":"Elkaszálták a nagy tavak védelmében beadott határozati javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban. A legnagyobb probléma azonban, hogy a gazdik jelentős része nem betegségként kezeli az elhízást, így nem is tesz ellene. Aki extrém módon túleteti a kutyáját, macskáját, az állatkínzást követ el, és akár 7500 eurós büntetést is kaphat érte.","shortLead":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban...","id":"20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7243b-65da-4f6f-8453-e8c8ec34eb09","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","timestamp":"2021. május. 27. 14:31","title":"Egyre több az elhízott házi kedvenc, pedig a kutyák, macskák túletetése állatkínzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár vendégszereplése is kimaradt Kínában.","shortLead":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár...","id":"20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c379162-2004-43c8-a3b1-5f09d811ea7c","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","timestamp":"2021. május. 28. 10:17","title":"Meglepő okokból cenzúrázták a Jóbarátok-különszámot Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","shortLead":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","id":"20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930ae3ab-d1f0-45df-a0f3-314b7e4369fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","timestamp":"2021. május. 26. 11:18","title":"Kijött az őszödi beszédről szóló Elkxrtuk előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre. Megállapodott a védettségi igazolványok ügyében Szlovákia és Magyarország. Minden út Sesztákhoz vezet \"kelet Felcsútján\". Változtat szabályozásán a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre...","id":"20210528_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84b1e2-f581-49e3-8303-11dbdf41f3f3","keywords":null,"link":"/360/20210528_Radar360","timestamp":"2021. május. 28. 08:10","title":"Radar360: Keleti vakcinákkal is utazhatunk majd Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]