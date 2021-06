Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"555922cb-adca-444f-a297-97e8005b550c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az elismeréssel – amelyet korábban Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda és Jeanne Moreau is megkapott – \"egy kiváló művészi pályát, egy ritka személyiséget, és a korunk nagy problémái iránt diszkrét, de egyértelmű elköteleződést\" díjaz a fesztivál.","shortLead":"Az elismeréssel – amelyet korábban Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda és Jeanne Moreau is megkapott – \"egy...","id":"20210602_Jodie_Foster_kapja_az_Arany_Palma_eletmudijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=555922cb-adca-444f-a297-97e8005b550c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b40b22b-336b-4a18-952c-918c7f1913d4","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Jodie_Foster_kapja_az_Arany_Palma_eletmudijat","timestamp":"2021. június. 02. 15:56","title":"Jodie Foster kapja az Arany Pálma életműdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8bb1-8fbb-4938-98b3-fae4770e2f78","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Több értelemben is túlhasználjuk bolygónkat, márpedig a gazdasági és társadalmi prosperáláshoz az emberi mohóság visszaszorítására, fenntartható fejlődésre van szükség. De mit jelent ez a gyakorlatban, és hogyan lehet jól hangzó, de üres ígéret helyett a vállalati stratégia szerves része?","shortLead":"Több értelemben is túlhasználjuk bolygónkat, márpedig a gazdasági és társadalmi prosperáláshoz az emberi mohóság...","id":"20210527_Fenntarthatosag_amivel_vissza_lehet_fogni_az_emberek_mohosagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66be8bb1-8fbb-4938-98b3-fae4770e2f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccff205-2804-4e1a-98b4-c9b4ce60ed85","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210527_Fenntarthatosag_amivel_vissza_lehet_fogni_az_emberek_mohosagat","timestamp":"2021. június. 03. 11:30","title":"Fenntarthatóság, amivel vissza lehet fogni az emberek mohóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A részvénytársaság összbevétele 12 százalékkal csökkent egy év alatt.","shortLead":"A részvénytársaság összbevétele 12 százalékkal csökkent egy év alatt.","id":"20210602_index_zrt_penzugyi_beszamolo_arbevetel_sajat_toke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd673f23-fbb3-4643-b5ed-ae790694cc7c","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_index_zrt_penzugyi_beszamolo_arbevetel_sajat_toke","timestamp":"2021. június. 02. 16:57","title":"Csökkent az Index árbevétele, mínuszban a saját tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","shortLead":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","id":"20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c2949-1615-4bad-a587-4fcb41165a1b","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","timestamp":"2021. június. 02. 20:48","title":"Másfél év alatt háromszor fut neki Kanada a női hokivébé megrendezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek lehettek.","shortLead":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek...","id":"20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382805ca-a6f7-4341-b6dc-05f1a1a00394","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","timestamp":"2021. június. 02. 08:33","title":"Hackerek megtámadták a világ legnagyobb húsfeldolgozóját, áremelkedés és húshiány jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4367df3-3d9e-4a71-ab80-126d82f8b73c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orbán-kormány kiszervezte a kampányát a valódi politikai térből. A párt hirdetéseinek felületévé vált a kormányzati tájékoztatás, az elfoglalt média, az álcivil szféra és a narancssárgával megjelölt rezsiszámla. A mozikban a rendszerváltás utáni első kurzusfilmmel támad.","shortLead":"Az Orbán-kormány kiszervezte a kampányát a valódi politikai térből. A párt hirdetéseinek felületévé vált a kormányzati...","id":"202122_nem_kiralydrama_hanem_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4367df3-3d9e-4a71-ab80-126d82f8b73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24497e3b-9aff-4e80-b2ce-9c41598a0d7c","keywords":null,"link":"/360/202122_nem_kiralydrama_hanem_propaganda","timestamp":"2021. június. 03. 11:25","title":"Orbánék gyurcsányozós kurzusfilmjét csak egy angol rendező merte bevállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]