[{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","shortLead":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","id":"202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88edf408-edad-4917-94a2-0b933e472c4c","keywords":null,"link":"/360/202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","timestamp":"2021. június. 06. 08:15","title":"Mit mond a tudomány, eldobhatjuk-e már a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle módon és eszközzel is figyelemmel kísérhetjük.","shortLead":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle...","id":"20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ced1b-02e5-4074-b731-2c452790d52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","timestamp":"2021. június. 07. 10:03","title":"Így követheti élőben az Apple mai bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek kellett közbeavatkozni.","shortLead":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek...","id":"20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3973e50-c4dd-4725-a2a9-ab825798b9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","timestamp":"2021. június. 07. 16:23","title":"Egy több száz fős buli után megfenyegették a fideszes képviselő Pócs Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol jezsuita lélek-útikalauz főszereplőnek Hegedűs D. Géza kölcsönözte a hangját. A mozikba szeptemberben kerül, de már nyáron is feltűnik néhány rendezvényen.



","shortLead":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol...","id":"20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15dc17b-fe57-4ef8-af92-2fb9d2e62ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","timestamp":"2021. június. 07. 11:29","title":"Mit tesz az emberrel egy zarándoklat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába az országot.","shortLead":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába...","id":"202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b768ba58-c284-4737-a47e-90495a5fb009","keywords":null,"link":"/360/202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Eritrea diktátora, aki a mérgezéstől félve tányért cserél vendégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568881f-1f71-4451-b127-b910d0be5314","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abubakar Shekau haláláról szóló hírt a Nyugat-Afrikai Iszlám Állam jelentette be, de a nigériai hírszerzés jelentése is megerősítette az információt.\r

","shortLead":"Abubakar Shekau haláláról szóló hírt a Nyugat-Afrikai Iszlám Állam jelentette be, de a nigériai hírszerzés jelentése is...","id":"20210607_Felrobbantotta_nigeriai_Boko_Haram_terrorszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7568881f-1f71-4451-b127-b910d0be5314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fa9b05-8a4a-4615-a25b-d1c6d7877576","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Felrobbantotta_nigeriai_Boko_Haram_terrorszervezet","timestamp":"2021. június. 07. 05:18","title":"Felrobbantotta magát a nigériai Boko Haram terrorszervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet.

","shortLead":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb...","id":"20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff9aba0-4a43-44c8-8f96-41dc5e83d9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","timestamp":"2021. június. 07. 15:57","title":"Matolcsy arra számít, hogy felgyorsulhat az EU felbomlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","id":"20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d193178-17d5-4e00-accc-1931b5e7172e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","timestamp":"2021. június. 07. 09:03","title":"Bekeményít az USA, úgy veszik majd a zsarolóvírus-támadást, mint a terrorizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]