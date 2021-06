Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban. A kerékpáros forgalom nőtt, azonban a tömegközlekedés kihasználtsága csak a 2019-es szint kétharmadán áll.","shortLead":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban...","id":"20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb53635-9142-4975-9e16-fff17bd7d241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2021. június. 15. 12:05","title":"A BKK szerint ugyanaz okozza a fővárosi dugókat, mint ami a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","id":"20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719bb30c-a474-493b-98d5-7e78f7beb430","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","timestamp":"2021. június. 15. 13:30","title":"Lehetséges szépen válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja alól.\r

\r

","shortLead":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja...","id":"20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb0bfa5-7799-467d-87f0-fa53fd38e982","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","timestamp":"2021. június. 15. 19:32","title":"Érvénytelenítették a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják el.","shortLead":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják...","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78f6386-23c9-4127-b6c9-69594510e0d7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 14. 07:15","title":"Ez történt az Eb negyedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük alól.","shortLead":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük...","id":"20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04625792-4b1e-4a18-95bf-7f330e51cb22","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","timestamp":"2021. június. 15. 17:38","title":"Leáll a győri Audi legtöbb gyáregysége alkatrészhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT+ embereket támadó módosító törvényjavaslat, amely összemossa a szexuális irányultságot és a nemi identitást a pedofíliával.","shortLead":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT...","id":"20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceb3031-c3c3-4a63-aeef-edc1e11c88a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","timestamp":"2021. június. 14. 16:17","title":"El fogja riasztani a multikat a kormány LMBTQ-ellenes módosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el, hogy a tinédzserek majd megnézhetik-e.","shortLead":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el...","id":"20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a12166a-fe44-445d-9589-68a7a8494a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 10:05","title":"Alföldi új darabját nem láthatják a középiskolások, ha megszavazzák a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]