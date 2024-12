Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","id":"20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89.jpg","index":0,"item":"76e140a5-008e-488d-b358-116998e4b65a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","timestamp":"2024. december. 22. 09:18","title":"Donald Trump a Panama-csatorna einstandolásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2bfeb5-8cb7-4811-887a-eac64b69871d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin válaszul Ukrajna elpusztítását ígérte.","shortLead":"Vlagyimir Putyin válaszul Ukrajna elpusztítását ígérte.","id":"20241222_video-kazany-oroszorszag-ukrajna-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f2bfeb5-8cb7-4811-887a-eac64b69871d.jpg","index":0,"item":"c39ea96f-da96-4132-8870-b47acdc5ca5e","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_video-kazany-oroszorszag-ukrajna-drontamadas","timestamp":"2024. december. 22. 15:02","title":"Videó: A fronttól 1000 kilométerre lévő orosz luxusapartmanra támadtak drónokkal az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg a helyszínen. Sokan egy szál pólóban fagyosokodtak a kinti hidegben.","shortLead":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg...","id":"20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0.jpg","index":0,"item":"dbe70552-3049-4fde-b80d-6d0181825d97","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","timestamp":"2024. december. 22. 09:02","title":"Kaotikus jelenetekről számoltak be a bombariadó miatt félbeszakított pesti buli résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","shortLead":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","id":"20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9.jpg","index":0,"item":"3d4b577c-0a08-45da-a408-79576cd8601d","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","timestamp":"2024. december. 21. 11:44","title":"A gyermekosztály és a szülészet sem fogad betegeket karácsonykor a mosonmagyaróvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b2f5c9-66ec-4493-a838-0733bc872b6f","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A tudatos takarékosság a lakásárak meredek emelkedésével egyre fontosabb tényezővé válik az önálló életre készülő, és ezzel együtt új otthonra vágyó fiatalok, családok körében. De legyen szó bárkiről, aki biztonságos, kiszámítható módon szeretne lakáscéljaihoz közelebb kerülni, az OTP Lakástakarék Prémium lehetőséget nyújt mindazoknak, akik hosszú távon saját ingatlanban gondolkoznak. A termék egyaránt vonzó megtakarítási és hitelopciókat kínál, a modern ügyféligényekhez igazítva, akár online szerződéskötési lehetőséggel is. Florova Anna, az OTP Bank Retail Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója ad némi betekintést a termék céljait, piaci fogadtatását és a jövőbeli fejlesztéseket illetően.","shortLead":"A tudatos takarékosság a lakásárak meredek emelkedésével egyre fontosabb tényezővé válik az önálló életre készülő, és...","id":"20241115_Kis-lepesekkel-a-lakascelhoz-otp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b2f5c9-66ec-4493-a838-0733bc872b6f.jpg","index":0,"item":"f3b86dd9-3a0e-4483-b6b6-786ad79112c0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241115_Kis-lepesekkel-a-lakascelhoz-otp","timestamp":"2024. december. 22. 15:30","title":"Mit léphetünk a lakásárak meredek emelkedésére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602c261-f858-4e86-b8e5-233c9b183c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére jól végződött a történet. ","shortLead":"Szerencsére jól végződött a történet. ","id":"20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7602c261-f858-4e86-b8e5-233c9b183c79.jpg","index":0,"item":"975b5cd1-c564-430b-ab53-96f8b25bf129","keywords":null,"link":"/elet/20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","timestamp":"2024. december. 21. 15:22","title":"Mély kútba esett bele egy kutya Fóton, speciális tűztoltóegységet hívtak a megmentésére - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik. Szerzőnk nemrég települt át Budapestről egy vidéki kisvárosba, ami egy új autó beszerzését is szükségessé tette számukra. Szubjektív beszámoló az autóválasztás szempontjairól és az első tapasztalatokról.","shortLead":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik...","id":"20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3.jpg","index":0,"item":"65daad25-ca10-497c-af7e-949413a19a1c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","timestamp":"2024. december. 22. 11:30","title":"Ilyen a Ford új családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]