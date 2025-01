Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc exveje, Homlok Zsolt cégeire.","shortLead":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc...","id":"20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15.jpg","index":0,"item":"1cd67f70-f0cf-444f-ba57-f7cf153e785c","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","timestamp":"2025. január. 01. 11:22","title":"Feléért vállalta volna a munkát, mint volt apósa, mégis milliárdos bírságot kapott Mészáros exveje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Vodafone és a DIGI mellett az Antenna Hungária is One lett, ami a minDigTV ügyfelei számára jelent változást. Más néven érhető el ezentúl a szolgáltatás, megújult az alkalmazás, és máshol kell ügyeket intézni is.","shortLead":"A Vodafone és a DIGI mellett az Antenna Hungária is One lett, ami a minDigTV ügyfelei számára jelent változást. Más...","id":"20250102_mindigtv-antenna-hungaria-one-magyarorszag-egyesules-valtozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207.jpg","index":0,"item":"45ff1cef-0a07-40dd-8c0b-bdc3eb6c1a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_mindigtv-antenna-hungaria-one-magyarorszag-egyesules-valtozasok","timestamp":"2025. január. 02. 09:52","title":"Antennával tévézik? Nincs többé minDigTV, mostantól ön is a One ügyfele – itt vannak a fontos tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15d904-ea92-4ead-b697-dc37ba9151f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lezárult a helyszínelés. ","shortLead":"Már lezárult a helyszínelés. ","id":"20250102_Holttest-Kiskunhalas-csatorna-bunteny-halott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e15d904-ea92-4ead-b697-dc37ba9151f0.jpg","index":0,"item":"4ee86c66-30a6-4277-a89d-603a5d70f6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Holttest-Kiskunhalas-csatorna-bunteny-halott","timestamp":"2025. január. 02. 10:09","title":"Holttestet találtak egy csatornában Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti választást sürgetett. Emellett országjárása állomásaira, Kecskeméttől Tiszakóródig, Zalaszentgróttól Gagybátorig személyes üzeneteket is küldött. Orbán Viktornak is üzent, a fejére olvasta a NER bűneit.","shortLead":"Éjfélkor – az államfői “műsorsávban” – közzétett újévi üzenetében Magyar Péter váratlan húzással előrehozott parlamenti...","id":"20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085182df-2690-46e5-98a5-2cc73f895067.jpg","index":0,"item":"de7f9b25-ef59-4222-855a-c71a37c3f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Magyar-Peter-elorehozott-valasztas-ujevi-beszed-Orban-ner-szilveszter-uzenet-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 00:16","title":"Magyar Péter előrehozott választást követelt újévi üzenetében Orbántól, aki szerinte “elárult mindent és mindenkit”, de ennek most vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","shortLead":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","id":"20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866.jpg","index":0,"item":"dd06a76d-0596-4dd3-9717-a8dce8acfcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","timestamp":"2025. január. 01. 14:56","title":"A román miniszterelnök magára tetováltatta, hogy az áfa nem emelkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna, Klug Lajos, Migleci Tanja, Pere László, Sallós-Kovács Péter, Vályi István és Véner Miklós is távozik.","shortLead":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna...","id":"20241231_speedzone-tavozas-stab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f5863082-451e-4580-82bc-95379d8c8ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241231_speedzone-tavozas-stab","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"Kiszáll a Speedzone-ból a jelenlegi stáb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153c914a-e635-48ff-935a-6e5ca9203cf3","c_author":"Kovács István","category":"elet","description":"Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van, ha végignézünk a nagyot álmodó városépítészek tervein. Elbontott Gellért-hegy, két kilométeres <strong>holland</strong> magaslat és 182 méteres szobor egy indiai faluban. Na jó, az utolsót tényleg megépítették.","shortLead":"Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van...","id":"20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153c914a-e635-48ff-935a-6e5ca9203cf3.jpg","index":0,"item":"9c7d7de8-4c6c-458c-9d75-95bc0fa0152c","keywords":null,"link":"/elet/20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 17:30","title":"Piramist Budára, akropoliszt a Gellért-hegyre, ezerméteres szeméthegyet Berlinbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]