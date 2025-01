Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legkeményebb intézkedés egy, az unión kívüli lakásvásárlókat terhelő 100 százalékos különadó lenne. A kormány szociális bérlakás programot is indítana.","shortLead":"A legkeményebb intézkedés egy, az unión kívüli lakásvásárlókat terhelő 100 százalékos különadó lenne. A kormány...","id":"20250119_A-spanyolok-kemenyebben-nyulnanak-a-lakhatasi-valsaghoz-mint-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1.jpg","index":0,"item":"4d486c9b-1fc3-4db8-959a-09d74b246785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_A-spanyolok-kemenyebben-nyulnanak-a-lakhatasi-valsaghoz-mint-Nagy-Marton","timestamp":"2025. január. 19. 10:08","title":"A spanyolok keményebben nyúlnának a lakhatási válsághoz, mint Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b9f19a-db90-47d3-be22-26667662e87f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Négy szettben kapott ki az olasz Lorenzo Sonegótól. ","shortLead":"Négy szettben kapott ki az olasz Lorenzo Sonegótól. ","id":"20250118_Harom-meccs-utan-bucsuzik-Marozsan-Fabian-az-Australian-Opentol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8b9f19a-db90-47d3-be22-26667662e87f.jpg","index":0,"item":"e3c7fa48-6730-4279-bbe0-0b269d531279","keywords":null,"link":"/sport/20250118_Harom-meccs-utan-bucsuzik-Marozsan-Fabian-az-Australian-Opentol","timestamp":"2025. január. 18. 12:32","title":"Három meccs után búcsúzik Marozsán Fábián az Australian Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aaade0-0aa0-45c8-be86-0b0dbfef7c32","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben Li Csien, a Huawei felügyelőbizottságának korábbi tagja veszi át a Honor vezetését, miután George Zhao azonnali hatállyal lemondott pozíciójáról.","shortLead":"A jövőben Li Csien, a Huawei felügyelőbizottságának korábbi tagja veszi át a Honor vezetését, miután George Zhao...","id":"20250117_george-zhao-honor-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34aaade0-0aa0-45c8-be86-0b0dbfef7c32.jpg","index":0,"item":"89b44cb7-cbea-4aad-9144-6305cdc1322b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_george-zhao-honor-lemondas","timestamp":"2025. január. 17. 13:45","title":"Lemondott a Honor vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 18. 11:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23b541a-8360-4f7b-9310-2d48ccda83e7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Két tényező nagyon fontos ebből a szempontból. Hány olyan fiatal van, akik kihasználhatják a támogatott hitelt, és van lakáscéljuk? Elfogadják-e a bankok önerőként a munkáshitelt? ","shortLead":"Két tényező nagyon fontos ebből a szempontból. Hány olyan fiatal van, akik kihasználhatják a támogatott hitelt, és van...","id":"20250117_Megdobhatja-a-munkashitel-az-ingatlanpiacot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f23b541a-8360-4f7b-9310-2d48ccda83e7.jpg","index":0,"item":"288e5030-d5ba-4fe6-b396-0515e364b8ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_Megdobhatja-a-munkashitel-az-ingatlanpiacot","timestamp":"2025. január. 17. 13:39","title":"Milyen hatása lehet a munkáshitelnek az ingatlanpiacra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de a szórakozás garantált.","shortLead":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de...","id":"20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"821fc222-083e-4237-ac5d-d85c703fb1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","timestamp":"2025. január. 17. 16:38","title":"Több tucat repülőgép kényszerült kerülő útra a felrobbant Starship potyogó darabjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef8ee7d-a575-41db-ae4c-50282738ca2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IdomSoft Zrt. közlése szerint a TOTP.APP nem kezel érzékeny vagy személyes adatokat, így az orosz mérőkód nem jelenti azt, hogy veszélyben lennének az adataink.","shortLead":"Az IdomSoft Zrt. közlése szerint a TOTP.APP nem kezel érzékeny vagy személyes adatokat, így az orosz mérőkód nem...","id":"20250117_ugyfelkapu-hitelesites-orosz-merokod-idomsoft-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fef8ee7d-a575-41db-ae4c-50282738ca2f.jpg","index":0,"item":"a52575d8-16e8-47e4-8711-1a694712f4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyfelkapu-hitelesites-orosz-merokod-idomsoft-magyarazat","timestamp":"2025. január. 17. 13:49","title":"A fejlesztő szerint az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott oldalon futó orosz mérőkód nem fér hozzá személyes adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján ugyanis ezáltal csökkent is önnél többféle daganat kialakulásának a kockázata.","shortLead":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján...","id":"20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"85a6bca4-1d1a-412a-a791-c923297e6e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","timestamp":"2025. január. 19. 08:03","title":"Igyon, mert az jó: kiderült valami igazán pozitív a kávéról és más koffeines italokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]