[{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki ciklusokon át is pozíciójukban maradhattak.","shortLead":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki...","id":"20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"316eac03-9fc6-46c4-8b1f-0a012c123cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","timestamp":"2025. január. 28. 06:22","title":"Trump tisztogat: kirúgták az amerikai igazságügyi minisztérium egy sor ügyészét, akik részt vettek az elnök elleni büntetőeljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c0cfb-852b-4e1e-a768-92154febaa1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet élni a víz alatt? Erre kereste a választ Rudiger Koch, aki időközben egy rekordot is megdöngött. ","shortLead":"Lehet élni a víz alatt? Erre kereste a választ Rudiger Koch, aki időközben egy rekordot is megdöngött. ","id":"20250128_120-nap-a-viz-alatt-guinness-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57c0cfb-852b-4e1e-a768-92154febaa1c.jpg","index":0,"item":"c9323673-ae65-4962-88c9-95bcb7c2d9c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_120-nap-a-viz-alatt-guinness-rekord","timestamp":"2025. január. 28. 17:03","title":"120 napot töltött a víz alatt, Guinness-rekordot állított fel egy német férfi, és egy elég határozott célja van a fura kísérletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jövő május végi mérkőzésre kísérőesemények sorát fűzik majd fel.","shortLead":"A jövő május végi mérkőzésre kísérőesemények sorát fűzik majd fel.","id":"20250127_puskas-arena-bajnokok-ligaja-donto-szervezok-uefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433.jpg","index":0,"item":"36b2add8-295a-432b-9583-ea89d02cbba5","keywords":null,"link":"/sport/20250127_puskas-arena-bajnokok-ligaja-donto-szervezok-uefa","timestamp":"2025. január. 27. 17:17","title":"Készen áll a BL-döntőre a Puskás Aréna a magyar szervezők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","shortLead":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","id":"20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"55157ec3-3ff9-4b98-a487-b84296a1e023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","timestamp":"2025. január. 28. 15:58","title":"Szijjártó a Mini-Dubajról: Már megszületett minden szükséges megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly terepjáró képességűnek.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly...","id":"20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a.jpg","index":0,"item":"af8e10fc-36d7-49b8-ad17-4944a0e51179","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","timestamp":"2025. január. 27. 08:41","title":"Az új Toyota Land Cruiser még durvább lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","shortLead":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","id":"20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa.jpg","index":0,"item":"1bacc893-1a39-4607-bda2-2ed5a11c2175","keywords":null,"link":"/elet/20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","timestamp":"2025. január. 27. 05:11","title":"Miért nem pisilhetek a repülőn indulás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]