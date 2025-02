Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még a saját és felesége kriptovalutája sem bírja jól Trump intézkedéseit.","shortLead":"Még a saját és felesége kriptovalutája sem bírja jól Trump intézkedéseit.","id":"20250203_donald-trump-vam-arfolyam-bitcoin-kripto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"644ebace-fdf6-4070-8371-1a439bbe39c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-arfolyam-bitcoin-kripto","timestamp":"2025. február. 03. 12:22","title":"Donald Trump kedvencei is megszenvedik a vámháborút: komoly esésben a kriptovaluták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","shortLead":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","id":"20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"2f94d7c7-9e23-48d7-8ca9-42695394e735","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","timestamp":"2025. február. 02. 18:19","title":"Vágyott már egy kis csípősre a Budapesten pusztító koreai haspók influenszer, szerencsére pont útba esett egy ramenező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok helyen már kéretlenül is szöveges összegzést ír a találatok fölé a Google kereső, és ettől megszabadulni eddig körülményes volt. Most azonban találtak egy rendkívül egyszerű megoldást.","shortLead":"Sok helyen már kéretlenül is szöveges összegzést ír a találatok fölé a Google kereső, és ettől megszabadulni eddig...","id":"20250203_google-ai-overview-mesterseges-intelligencia-kereses-karomkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"9453ba6a-37a2-462d-bbd7-f761f458c2ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_google-ai-overview-mesterseges-intelligencia-kereses-karomkodas","timestamp":"2025. február. 03. 14:03","title":"Találtak egy pofonegyszerű módszert, amivel MI-mentessé tehető a Google: káromkodjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba ömlik az állampapírok után kifizetett kamat.","shortLead":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba...","id":"20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"ce2f092b-e81a-4ae4-9212-d69038eb216c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","timestamp":"2025. február. 03. 07:53","title":"Elszabadult az ingatlanpiac, napok alatt elkapkodják a lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c245d9ed-4716-412c-b57b-88ecbe4628d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten 3-5 centi hó is esett, Budapesten nem marad meg.","shortLead":"Északkeleten 3-5 centi hó is esett, Budapesten nem marad meg.","id":"20250202_havazas-idojaras-eszakkelet-magyarorszag-idokep-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c245d9ed-4716-412c-b57b-88ecbe4628d3.jpg","index":0,"item":"a94da4fd-96b8-4899-8815-5690096bf076","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_havazas-idojaras-eszakkelet-magyarorszag-idokep-meteorologia","timestamp":"2025. február. 02. 10:39","title":"Hólepel borult Északkelet-Magyarországra, Pesten is szállingózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f1b90b-d32c-4da1-97aa-27a31c0cf98c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kerkez Milosék ugyan 2–0-ra kikaptak, de a külföldi portálok szerint csapata egyik legjobbja volt a magyar válogatott védője.","shortLead":"Kerkez Milosék ugyan 2–0-ra kikaptak, de a külföldi portálok szerint csapata egyik legjobbja volt a magyar válogatott...","id":"20250201_szoboszlai-dominik-kerkez-milos-liverpool-bournemouth-premier-league-ertekelesek-osztalyzatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58f1b90b-d32c-4da1-97aa-27a31c0cf98c.jpg","index":0,"item":"9fd64c8b-28ed-44ef-bb70-8894aaa351c5","keywords":null,"link":"/sport/20250201_szoboszlai-dominik-kerkez-milos-liverpool-bournemouth-premier-league-ertekelesek-osztalyzatok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 20:19","title":"„Elesett a saját lábában, a játéka ritkán párosult minőséggel” – nem volt elájulva Szoboszlai játékától a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre több határozat szerint alapjog az élhető környezet. Az ítéletek segíthetik az éghajlatváltozás elleni harcot.","shortLead":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre...","id":"20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9.jpg","index":0,"item":"0d1342ca-bf04-475f-96cd-0b629edbc9f8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","timestamp":"2025. február. 01. 18:30","title":"Egyre több a klímavédelmi per a világban, de az ítéletek betartatása sokszor kudarcot vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]