[{"available":true,"c_guid":"a93b884d-d48a-4fa9-8d79-7306162425df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi felfüggesztett börtönbüntetést kaphat tettéért. ","shortLead":"A férfi felfüggesztett börtönbüntetést kaphat tettéért. ","id":"20250203_megfojtotta-a-kutyajara-tamado-ebet-vadat-emeltek-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a93b884d-d48a-4fa9-8d79-7306162425df.jpg","index":0,"item":"f20adcf4-7391-4ce7-bdfa-9b800536a628","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_megfojtotta-a-kutyajara-tamado-ebet-vadat-emeltek-ellene","timestamp":"2025. február. 03. 11:40","title":"Megfojtotta a kutyájára támadó ebet, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65ab888-4952-4515-818c-bbe41bf3a494","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Kezdetben azt hisszük, örökké fiatalok maradunk, mi biztosan nem fogunk öregedni, egy ráncunk sem lesz. A változókor beköszöntével azonban be kell látnunk, hogy ez igenis bekövetkezik – már ha szerencsések vagyunk. A változást sosem könnyű feldolgozni, ez pedig egy igazán komplex, testet-lelket igénybe vevő transzformáció, amelyet úgy hívnak: menopauza. Ebben jelentenek nagy segítséget a női közösségek, amelyek fókuszában a változókor áll.","shortLead":"Kezdetben azt hisszük, örökké fiatalok maradunk, mi biztosan nem fogunk öregedni, egy ráncunk sem lesz. A változókor...","id":"20250203_Menopauza-tarsasagi-elet-segitseg-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65ab888-4952-4515-818c-bbe41bf3a494.jpg","index":0,"item":"d5125388-7845-4f97-b767-349b18511cd0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250203_Menopauza-tarsasagi-elet-segitseg-remifemin","timestamp":"2025. február. 03. 11:30","title":"Nem vagy egyedül, kérj segítséget, ha kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a7e8ad67-a82e-42bf-9830-b0bdcb30c39b","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett. Hozamvadászat című sorozatunk 1. része.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250202_Mikesi-Akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e8ad67-a82e-42bf-9830-b0bdcb30c39b.jpg","index":0,"item":"0664055c-8807-44de-b764-f6cb210c6315","keywords":null,"link":"/360/20250202_Mikesi-Akos","timestamp":"2025. február. 02. 16:00","title":"Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója: Korai lenne temetni a lakossági állampapírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24d4463-a36a-4c39-8872-f53f5e8d8ae2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Költséghatékony közegészségügyi beavatkozásként emlegetik brit kutatók a parkrunt, egy nálunk kevésbé ismert aktivitási formát.","shortLead":"Költséghatékony közegészségügyi beavatkozásként emlegetik brit kutatók a parkrunt, egy nálunk kevésbé ismert aktivitási...","id":"20250201_parkrun-parkfutas-egeszsegugyi-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c24d4463-a36a-4c39-8872-f53f5e8d8ae2.jpg","index":0,"item":"813c80f3-67de-4c50-8928-46f3267ffd06","keywords":null,"link":"/360/20250201_parkrun-parkfutas-egeszsegugyi-hatasa","timestamp":"2025. február. 01. 16:00","title":"Ezt okozza az emberben az 5 km-es parkrun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6311ffa1-62de-49b8-aa26-8f4e14f23172","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rossz év volt 2024 az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások számára, reálértéken visszaesett a lakáscélú hitelek összege, a felújítási célúaké pedig éppen csak csordogált. 2025 jobbnak ígérkezik, aminek már látszanak is a jelei.","shortLead":"Rossz év volt 2024 az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások számára, reálértéken visszaesett a lakáscélú...","id":"20250203_otthonfelujitas-ingatlan-epitoipar-lakasfelujitasi-hitel-lakasvasarlasi-hitel-kkv-juhasz-attila-evosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6311ffa1-62de-49b8-aa26-8f4e14f23172.jpg","index":0,"item":"cd12aad9-c444-45ae-b0ab-3f5b5d05df52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_otthonfelujitas-ingatlan-epitoipar-lakasfelujitasi-hitel-lakasvasarlasi-hitel-kkv-juhasz-attila-evosz","timestamp":"2025. február. 03. 12:28","title":"Állami támogatás nélkül alig akar otthonára költeni a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f5189-3357-4794-a56b-9ba315de62d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyes állapotba került egy kígyómarás miatt, kórházba kellett vinni a Budapest-Bamako Rally egyik magyar versenyzőjét.","shortLead":"Életveszélyes állapotba került egy kígyómarás miatt, kórházba kellett vinni a Budapest-Bamako Rally egyik magyar...","id":"20250202_kigyomaras-a-budapest-bamako-rallyn-gambia-auto-ellenmereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e21f5189-3357-4794-a56b-9ba315de62d0.jpg","index":0,"item":"b81abc1f-a673-4105-ab9e-f40cf6d486a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250202_kigyomaras-a-budapest-bamako-rallyn-gambia-auto-ellenmereg","timestamp":"2025. február. 02. 13:57","title":"Mérges kígyó mart meg egy magyar ralist Gambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]