[{"available":true,"c_guid":"027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre azt vizsgálják, hogy fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei.","shortLead":"Egyelőre azt vizsgálják, hogy fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei.","id":"20250203_labdarugas-rtl-bajnokok-ligaja-gvh-panasz-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d.jpg","index":0,"item":"e4d42cb2-b79b-4f4b-803b-03961253df0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_labdarugas-rtl-bajnokok-ligaja-gvh-panasz-eljaras","timestamp":"2025. február. 03. 19:52","title":"Annyi panasz érkezett az RTL BL-közvetítése miatt, hogy eljárást indított a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10 százalékos vámot az amerikai nyersolajra.","shortLead":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"4941def5-cc43-4cc7-8964-3b9cbbaa74e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","timestamp":"2025. február. 04. 07:17","title":"Megjött Kína válaszcsapása Donald Trump büntetővámjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","shortLead":"Jármű és műtárgy viszont nincs a nevén nyilatkozata szerint. ","id":"20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6.jpg","index":0,"item":"05117a4f-5562-4a59-84e3-9fd0371c3751","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-elnok-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 03. 17:12","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is vallott vagyonáról, öt budai ingatlan mellett 412 milliós megtakarításra is futotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A radikális üzeneteket ártalmatlannak tűnő, fizikai edzésről és önvédelemről szóló videóknak álcázták.","shortLead":"A radikális üzeneteket ártalmatlannak tűnő, fizikai edzésről és önvédelemről szóló videóknak álcázták.","id":"20250204_spanyolorszag-rendorseg-elfogas-dzsihad-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0.jpg","index":0,"item":"afa6c807-e7a3-4e07-866b-90f25e653e76","keywords":null,"link":"/elet/20250204_spanyolorszag-rendorseg-elfogas-dzsihad-influenszer","timestamp":"2025. február. 04. 09:31","title":"Dzsihadista propagandát terjesztő influenszereket fogtak el Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást...","id":"20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2.jpg","index":0,"item":"6667077e-ea38-49a5-9a35-276305449bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","timestamp":"2025. február. 03. 20:03","title":"Komoly hátrányba kerülhettek a gyerekek a koronavírus-járvány lezárásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","shortLead":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","id":"20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794.jpg","index":0,"item":"625a9a09-5eea-403a-9482-c66cd55b32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","timestamp":"2025. február. 04. 07:21","title":"Az M2-nél is erősebb lett a BMW M240i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0a0312-9bf4-4a7c-a6d5-4d6b3d2a9e52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy romos épület alapjának látszódik az a képződmény, amiről a NASA űrszondája készített fényképet, miközben a Mars felszínét pásztázta.","shortLead":"Egy romos épület alapjának látszódik az a képződmény, amiről a NASA űrszondája készített fényképet, miközben a Mars...","id":"20250204_mars-szikla-kepzodmeny-romos-epulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0a0312-9bf4-4a7c-a6d5-4d6b3d2a9e52.jpg","index":0,"item":"0b225f9b-ffff-4442-8678-42d8092e51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_mars-szikla-kepzodmeny-romos-epulet","timestamp":"2025. február. 04. 10:03","title":"Rejtélyes képződményre bukkant az űrszonda a Mars felszínén, már Elon Muskot is lázba hozta a fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eca3b4-c241-48fd-8302-9720c25472f4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Grazer AK-nál ismét együtt dolgozhat korábbi eszéki edzőjével.","shortLead":"A Grazer AK-nál ismét együtt dolgozhat korábbi eszéki edzőjével.","id":"20250205_labdarugas-kleinheisler-laszlo-atigazolas-ausztria-grazer-ak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eca3b4-c241-48fd-8302-9720c25472f4.jpg","index":0,"item":"d60f5547-ebb0-461e-8dbe-963389201860","keywords":null,"link":"/sport/20250205_labdarugas-kleinheisler-laszlo-atigazolas-ausztria-grazer-ak","timestamp":"2025. február. 05. 12:19","title":"Kleinheisler László az osztrák Bundesligába igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]