[{"available":true,"c_guid":"416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben, hogy a műfaj úttörőit ünnepeljék.","shortLead":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben...","id":"20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8.jpg","index":0,"item":"ade45b98-e387-4fce-9bbe-ba9821ae920f","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 05. 16:57","title":"Hivatalos, hogy lesz még egy utolsó Black Sabbath-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","shortLead":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","id":"20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8.jpg","index":0,"item":"00266305-95f4-4b0a-8c21-03fb5d5da59b","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","timestamp":"2025. február. 05. 20:03","title":"Túlélte a francia kormány az ellene indított bizalmatlansági szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata. A tádzsikisztáni hegyi vadászat kevésbé kényelmes, mint az afrikai, de igény szerint helikopterrel viszik a vadak közelébe a simabőrűeket a villámló botjukkal. De a NER-es vadászokat a jelek szerint ez sem zavarja, az ő céljuk, hogy minél több trófeát szerezzenek.","shortLead":"Költségekben Bánki Erik Afrikában lőtt orrszarvúját is meghaladhatja a leggazdagabb magyar tádzsikisztáni vadászata...","id":"20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f837be70-84de-45b7-b21e-6f3781bffbab.jpg","index":0,"item":"a4db8312-aff1-4f88-8dfc-e998b8d37c3d","keywords":null,"link":"/360/20250204_Meszaros-Lorinc-vadaszat-Kozep-Azsia-sebezheto-fajok","timestamp":"2025. február. 04. 06:30","title":"Mészáros Lőrinc Afrika helyett Közép-Ázsiában vadászik sebezhető fajokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","shortLead":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","id":"20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3.jpg","index":0,"item":"8cc004a6-ac13-4c4d-b22c-94cffaaeca41","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 11:46","title":"Maszkos fegyveresek lövöldöztek Brüsszel belvárosában, a rendőrség hajtóvadászatot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","shortLead":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","id":"20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2.jpg","index":0,"item":"9b807c59-cb6a-4c85-82be-e31802170283","keywords":null,"link":"/elet/20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:38","title":"Egyre többször diagnosztizálnak tüdőrákot olyanoknál, akik soha nem dohányoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22487a40-fcd0-4ab5-aedf-fcafdcee1a7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen hatással lehet a depressziós betegekre a kreatin, ha az egy meglévő terápiát egészít ki. Úgy tűnik, érdemes lehet alkalmazni a kezeléseknél.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen hatással lehet a depressziós betegekre a kreatin, ha az egy meglévő...","id":"20250204_depresszio-kezelese-keratin-feherje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22487a40-fcd0-4ab5-aedf-fcafdcee1a7a.jpg","index":0,"item":"0ae99bcd-a4ed-428c-9df2-7bfb4d0c7532","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_depresszio-kezelese-keratin-feherje","timestamp":"2025. február. 04. 13:03","title":"Megvizsgálták, milyen hatással van a kreatin a depresszióra, az eredmény ígéretes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","shortLead":"A mindfullness jegyében, „minimalista skandináv dizájnnal” adta ki legújabb böngészőjét az Opera.","id":"20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470b3127-4276-41fd-a499-65c9bec0c130.jpg","index":0,"item":"70e9bafe-57ee-4220-8c95-468a89346de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_opera-air-uj-bongeszo-meditacio-szunet-tartasa-mindfullness","timestamp":"2025. február. 04. 15:03","title":"Jött egy új böngésző, ami szól, ha ideje szünetet tartani – és még meditálni is segít közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik, hogy még nem is működik tökéletesen a dolog.","shortLead":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik...","id":"20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c.jpg","index":0,"item":"01817672-e688-4f04-a181-db0749635540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","timestamp":"2025. február. 04. 09:05","title":"Közel 18 év kellett hozzá, de már pornóapp is van iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]