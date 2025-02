Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A fideszes média ma már csak a hülyéknek szól. Szabadság nélkül ennyi telik.","shortLead":"A fideszes média ma már csak a hülyéknek szól. Szabadság nélkül ennyi telik.","id":"20250206_Simicska-Orban-Fidesz-kormanymedia-propaganda-sajto-O1G-tiz-ev-mulva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160.jpg","index":0,"item":"3b666edd-a815-42b4-99db-e0680ea324e3","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Orban-Fidesz-kormanymedia-propaganda-sajto-O1G-tiz-ev-mulva","timestamp":"2025. február. 06. 08:42","title":"Tóta W. Árpád: O1G, tíz év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem mindenki lelkes az ötletért, egyes helyiek szerint ezzel a sportolóktól vennék el a partszakaszt.","shortLead":"Nem mindenki lelkes az ötletért, egyes helyiek szerint ezzel a sportolóktól vennék el a partszakaszt.","id":"20250205_siofok-balaton-strand-kutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79.jpg","index":0,"item":"af17b051-a98e-4a15-9747-698526a5b4c4","keywords":null,"link":"/elet/20250205_siofok-balaton-strand-kutya","timestamp":"2025. február. 05. 12:55","title":"Kutyás stranddá alakítana egy partszakaszt a siófoki önkormányzat, szavazást is indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi hálózat egyre kiterjedtebb, a cél a globális hatalom megszerzése – állapítja meg Hans Pfeifer, aki a szélsőséges mozgalmak szakértője a külföldre sugárzó német közmédiánál.","shortLead":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi...","id":"20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"30c0e8ed-0f70-4d0e-9d90-6cd666acb5a5","keywords":null,"link":"/360/20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","timestamp":"2025. február. 06. 15:30","title":"Deutsche Welle-elemzés: Az AfD, Musk és társaik a világuralomról álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu aszteroida. A hatását az egész világon érezni lehetne.","shortLead":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu...","id":"20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a.jpg","index":0,"item":"88813bf3-9087-4f82-a896-7d245414f581","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","timestamp":"2025. február. 06. 14:03","title":"Becsapódhat a Földbe a Bennu aszteroida, és ez globális telet hozna magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen kívül hagyta.","shortLead":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen...","id":"20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee.jpg","index":0,"item":"2c6543c9-0655-4ad3-ac8d-12a6555dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","timestamp":"2025. február. 05. 10:07","title":"Videó: Vonat elé hajtott a rendőr, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van pénz lóvéra.","shortLead":"Van pénz lóvéra.","id":"20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"985ac1da-f82a-4398-948e-d4587cc5a8b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","timestamp":"2025. február. 05. 10:21","title":"Egyetlen ábra, ami tökéletesen megmutatja, mennyire pánikba estek a Manchester Citynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b4138d-df8f-4262-9d49-55643a93805e","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Korábban szinte lehetetlen volt megszólaltatni Simicska Lajost, a médiavezérről még fényképek is alig készültek, annyira elbújt a nyilvánosság elől. Február 6-án azonban borította az asztalt és a teljes független sajtónak megvillantotta, milyen változatos is a magyar nyelv.","shortLead":"Korábban szinte lehetetlen volt megszólaltatni Simicska Lajost, a médiavezérről még fényképek is alig készültek...","id":"20250206_G-nap-Simicska-Lajos-idorend-nosztalgia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b4138d-df8f-4262-9d49-55643a93805e.jpg","index":0,"item":"f1e17d67-e8ce-4a72-8a88-319117b2191e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_G-nap-Simicska-Lajos-idorend-nosztalgia","timestamp":"2025. február. 06. 18:51","title":"Ön mire emlékszik a G-napból? Idézze fel velünk az eseményeket időrendben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt tárgyalni, aki tüntetett, akkor elfogultságot kell jelenteni.","shortLead":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt...","id":"20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"dde0b5d6-aae8-4fe2-806e-b165db365497","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","timestamp":"2025. február. 05. 19:14","title":"Bayer Zsolt listázná azokat a bírókat, akik részt vesznek a február 22-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]