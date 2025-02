25 százalékos vámot vethetnek ki az Egyesült Államokba bevitt autókra, gyógyszerekre és chipekre – mondta Donald Trump a Bloomberg szerint. Az amerikai elnök szavai most még csak fenyegetőzésnek számítanak, másfél hónap hátravan addig, amíg valóban lehet belőle valami. Az a rendelkezése ugyanis, amely szerint minden országra pont olyan vámokat kell kivetni, amelyekkel azok sújtják az amerikai termékeket, április 2-tól lesz érvényesíthető, a terv most az, hogy ekkor mutatja be az új vámok részleteit is.

És nem biztos, hogy ezzel még vége is lesz. A gyógyszer és a chip vámja 25 százalékról indulhat, további egy év leforgása alatt még ennél is jóval magasabb lehet – tette hozzá Trump.

Az autóipar kapcsán volt már ennél durvább fenyegetése is, korábban 50 és 100 százalékos büntetővámokat emlegetett. A cél az, hogy rákényszerítse a cégeket, vigyék át a gyártást az Egyesült Államokba – más kérdés, hogy a vámemelés egyben drágulást is jelent.

AFP / Roberto Schmidt

Az amerikai elnök durva vámháborús fenyegetéssel indította a munkát, amióta januárban hivatalba lépett, de ebben szinte napról napra ír le újabb kanyarokat. A leglátványosabb az volt, ahogy Kanadára, Mexikóra és Kínára is 10-25 százalékos vámokat vetett ki, majd a két szomszéddal szemben ezt szinte rögtön fel is függesztette, utána viszont meghirdette azt, hogy minden országgal szemben az ottanival azonos mértékű vámokat vet majd ki, de ezt is csak később. Ami teljesen biztos, az a totális bizonytalanság és kiszámíthatatlanság.