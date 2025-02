Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac7ff2c7-ccf1-4cfd-bd37-f6d6b6b46f1c","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Harminc éve mutatták be a Berlinalén a Füst című örökzöldet, amely a brooklyni Paul Auster forgatókönyve alapján a szintén brooklyni Harvey Keitel főszereplésével mutatja be egy brooklyni dohánybolt mindennapjait. A színésszel idéztük fel a forgatást és az amerikai független film aranykorának számító kilencvenes éveket.","shortLead":"Harminc éve mutatták be a Berlinalén a Füst című örökzöldet, amely a brooklyni Paul Auster forgatókönyve alapján...","id":"20250219_Harvey-Keitel-interju-fust-paul-auster-brooklyn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac7ff2c7-ccf1-4cfd-bd37-f6d6b6b46f1c.jpg","index":0,"item":"f0da0a9d-3b78-46fe-90ef-4fcce6036f40","keywords":null,"link":"/360/20250219_Harvey-Keitel-interju-fust-paul-auster-brooklyn","timestamp":"2025. február. 19. 19:30","title":"Harvey Keitel a HVG-nek: Eljátszanám egy filmben a Ponyvaregény Mr. Wolfe-ját és a Füst dohányárusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac5a3d8-7610-4462-b81a-aa94e950178c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelő arról ír, hogy nyolc éve nem változtak a NEAK által a vizsgálatok után fizetett összegek, miközben az orvosbérek, fogyóanyagok, energiadíjak két-háromszorosára nőttek.","shortLead":"A szakrendelő arról ír, hogy nyolc éve nem változtak a NEAK által a vizsgálatok után fizetett összegek, miközben...","id":"20250220_Ha-ismernek-olyan-orvost-aki-1500-2000-forintert-ellatja-a-betegeket-mar-holnap-beinditjak-vele-az-ellatast-uzeni-a-XVII-keruleti-szakrendelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac5a3d8-7610-4462-b81a-aa94e950178c.jpg","index":0,"item":"e1883bb7-e2fc-4ec5-9a29-bdaad8d8d137","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_Ha-ismernek-olyan-orvost-aki-1500-2000-forintert-ellatja-a-betegeket-mar-holnap-beinditjak-vele-az-ellatast-uzeni-a-XVII-keruleti-szakrendelo","timestamp":"2025. február. 20. 15:49","title":"Ha küldenek olyan orvost, aki 1500-2000 forintért ellátja a betegeket, már holnap beindítják vele az ellátást – üzeni a XVII. kerületi szakrendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18420793-21ce-4df9-b814-375618630c83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bono az amerikai külügyminisztérium Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalát vezeti.","shortLead":"Bono az amerikai külügyminisztérium Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalát vezeti.","id":"20250219_Magyarorszag-usa-kulugyminiszterium-tisztviselo-megbeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18420793-21ce-4df9-b814-375618630c83.jpg","index":0,"item":"0d6f1cb0-584a-41f9-a809-cc589c65877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Magyarorszag-usa-kulugyminiszterium-tisztviselo-megbeszeles","timestamp":"2025. február. 19. 21:51","title":"Magyarországon tárgyalt Louis Bono amerikai külügyi tisztviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat a 4iG és a SpaceX között. A tulajdonos Elon Musk pedig a lehető legjobb pozícióban van ahhoz Donald Trump első embereként, hogy a saját érdekei mentén mozgassa a szálakat.","shortLead":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat...","id":"20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1.jpg","index":0,"item":"be5d9a39-7856-43da-8e64-099758ed801f","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","timestamp":"2025. február. 21. 05:45","title":"Kétszeresére nőtt a 4iG árfolyama, amióta Jászai Gellért Elon Muskkal barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hírek szerint Szlovéniában készül majd a modell. ","shortLead":"A hírek szerint Szlovéniában készül majd a modell. ","id":"20250221_Hetmillio-forint-koruli-villanyautoval-Dacia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64.jpg","index":0,"item":"cf7ff010-c7bb-407c-8b51-33bdac224c45","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Hetmillio-forint-koruli-villanyautoval-Dacia","timestamp":"2025. február. 21. 08:35","title":"Hétmillió forint körüli villanyautót dobna piacra a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","shortLead":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","id":"20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"1fa371e4-40c5-460d-bb2a-2c090e5c777d","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 20. 09:17","title":"Átadta négy izraeli túsz holttestét a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","shortLead":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","id":"20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e.jpg","index":0,"item":"13b91992-a47c-473a-afef-dbdaf4dbd3d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","timestamp":"2025. február. 20. 07:29","title":"Nem sokon múlt, hogy elcsapják a zebrán előreszaladó gyereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]