[{"available":true,"c_guid":"19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","shortLead":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","id":"20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120.jpg","index":0,"item":"88dbe01f-59f5-4a84-9199-c80bc9368739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","timestamp":"2025. február. 24. 13:53","title":"Hónapokig nem aludt egy szekszárdi nyugdíjas, mert tízezer forinttal kevesebbet adott ki neki egy bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21455af0-3755-4023-9cea-24ce9fbf92ef","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Ayrton Sennával való, öldöklő párharca tette legendává, de a négyszeres világbajnok Alain Prost sokkal többet adott az autósportnak a megfilmesíthető konfliktusoknál. ","shortLead":"Az Ayrton Sennával való, öldöklő párharca tette legendává, de a négyszeres világbajnok Alain Prost sokkal többet adott...","id":"20250224_alain-prost-70","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21455af0-3755-4023-9cea-24ce9fbf92ef.jpg","index":0,"item":"e201c377-cbc0-4cf3-8bc9-65f38e242a99","keywords":null,"link":"/elet/20250224_alain-prost-70","timestamp":"2025. február. 24. 17:17","title":"Vicc, hogy mennyire alábecsülik – 70 éves lett Alain Prost, a Professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt működött. Bár már törölték a Play Áruházból, de az áldozatok eszközein továbbra is folytathatja tevékenységét.","shortLead":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt...","id":"20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289.jpg","index":0,"item":"b5171719-ded3-40a1-93b3-b38db61d01cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","timestamp":"2025. február. 24. 19:03","title":"Azonnal törölje – legalább 100 000-szer töltötték le ezt a veszélyes alkalmazást, viszi az adatait és a pénzét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0d220e-30c9-4a3f-b2c2-46ee60ca3c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután egy órakor ismét beszédet mond a miniszterelnök.","shortLead":"Délután egy órakor ismét beszédet mond a miniszterelnök.","id":"20250224_Hetfon-megkezdodik-a-parlament-tavaszi-ulesszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c0d220e-30c9-4a3f-b2c2-46ee60ca3c0e.jpg","index":0,"item":"c42ea94e-ecfc-472c-8f07-87d4f4229fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hetfon-megkezdodik-a-parlament-tavaszi-ulesszaka","timestamp":"2025. február. 24. 07:17","title":"Orbán Viktor felszólalásával kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal folytatott tárgyalás részleteiről. ","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal...","id":"20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"01f6f8c1-0be4-4bef-bf4f-3ef372503097","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. február. 25. 12:14","title":"Macron hamarosan részletezni is fogja az európai vezetőknek, milyen volt a találkozója Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: politikátlan, csapatépítő, elégtelen, színjáték, láncfűrész.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"f094936b-f4cc-4d53-8d23-6cc860079bbc","keywords":null,"link":"/360/20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","timestamp":"2025. február. 23. 17:30","title":"Karafiáth Orsolya: Akinek szavai csak paravánok az elszabadult indulatok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","shortLead":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","id":"20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8.jpg","index":0,"item":"e0b64c3e-18c3-4bab-a774-f3e85f87f05d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","timestamp":"2025. február. 25. 14:42","title":"Teljesen új elektromos modellt dob piacra a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","shortLead":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","id":"20250224_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ec98f324-d554-4311-b1d4-66a7a95a32cf","keywords":null,"link":"/360/20250224_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 10:38","title":"Nemzetközi lapszemle: A startvonalon várja a Wizz Air az ukrajnai háború végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]