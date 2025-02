Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő kamasz gyerek. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő kamasz...","id":"20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"2722e85f-e69c-49b4-9779-d075871e556b","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","timestamp":"2025. február. 27. 10:21","title":"Deutsch Tamás rosszindulatú kreténségben minden várakozást felülmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","id":"20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"07e94ec4-6ce8-467a-afe0-1dece49f9418","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","timestamp":"2025. február. 26. 18:47","title":"Trump bejelentette, hogy pénteken fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak még fel.","shortLead":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak...","id":"20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174.jpg","index":0,"item":"8a40de5e-fe6b-43dd-b09b-dd033dc2cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","timestamp":"2025. február. 27. 06:46","title":"A SpaceX rakétájának négy darabját találták meg eddig Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228a4534-de0f-4544-bb35-5ab0d56ca27b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan eszkalálhatja a helyzetet Putyin, ha az amerikaiak kivonulnak? Hová vonulhatnak be az oroszok, és miért nem akar Európával foglalkozni az USA?Az egyik legismertebb katonai szakértő adott interjút.","shortLead":"Hogyan eszkalálhatja a helyzetet Putyin, ha az amerikaiak kivonulnak? Hová vonulhatnak be az oroszok, és miért nem akar...","id":"20250227_Orban-haborus-allaspont-suletlenseg-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/228a4534-de0f-4544-bb35-5ab0d56ca27b.jpg","index":0,"item":"c0abb2d7-1c8b-40ee-929c-4b90813594ea","keywords":null,"link":"/360/20250227_Orban-haborus-allaspont-suletlenseg-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 27. 09:13","title":"Carlo Masala: Amit Orbán mond a háborúról, az sületlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon.","shortLead":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két...","id":"20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe.jpg","index":0,"item":"120e8275-444f-46bd-8277-a3b4841eaace","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","timestamp":"2025. február. 27. 17:22","title":"A magyar Simon’s Burger tulajdonosai New Yorkban nyitnak éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jázmin Pellegrini 15 évesen halt meg.","shortLead":"Jázmin Pellegrini 15 évesen halt meg.","id":"20250227_Jazmin-Pellegrini-drog-tuladagolas-San-Francisco-pszichiatria-kezeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"946cd8ce-aefc-4d79-92c8-4763323cdd74","keywords":null,"link":"/elet/20250227_Jazmin-Pellegrini-drog-tuladagolas-San-Francisco-pszichiatria-kezeles-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 17:27","title":"Borzasztó kálváriát járt végig egy magyar származású kamaszlány az amerikai pszichiátriákon, mielőtt drogtúladagolás végzett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről, a Rokonszenvedésről kérdeztünk. Eisenberg írója, rendezője és főszereplője a több Oscarra jelölt filmnek, amelyben két amerikai unokatestvér indul holokauszttúrára Lengyelországban. Musk félelemkeltő kijelentéséről, Szabó István napfényes klasszikusáról, egy gyermekkori traumáról és a Saul fiáról is beszélgettünk.","shortLead":"Antiszemita megjegyzésekkel nap mint nap találkozik a neten, árulta el a hollywoodi sztár, akit új filmjéről...","id":"20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c203f7c-ef57-4f2f-99ec-39586ebf13fd.jpg","index":0,"item":"0e7863cd-a31e-4e8d-a00f-14398050db47","keywords":null,"link":"/360/20250226_Jesse-Eisenberg-a-HVG-nek-interju-Rokonszenvedes-Saul-fia-holokausztfilm","timestamp":"2025. február. 26. 19:30","title":"Jesse Eisenberg a HVG-nek: Imádom a Saul fiát, ez minden idők legjobb holokausztfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]