[{"available":true,"c_guid":"e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","shortLead":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","id":"20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce.jpg","index":0,"item":"987cd219-2f30-461c-a619-2dad06954b58","keywords":null,"link":"/elet/20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","timestamp":"2025. március. 04. 11:47","title":"36 órát élt túl a lavina alatt többtucatnyi munkás a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","shortLead":"Az volt a szerencséjük, hogy volt elegendő levegőjük a konténerekben, amelyekben elsodorta őket a hótömeg.","id":"20250303_india-lavina-tulelok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b88d513-d024-421e-9246-ef4fc4826e93.jpg","index":0,"item":"68a18207-084a-4911-affa-82cdc2a2070c","keywords":null,"link":"/elet/20250303_india-lavina-tulelok","timestamp":"2025. március. 03. 15:07","title":"Fémkonténerekben élték túl a lavinát építőmunkások a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","shortLead":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","id":"20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1.jpg","index":0,"item":"41e58c7b-e9c2-4c4d-a2b6-4f8bc483da47","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","timestamp":"2025. március. 02. 21:13","title":"Nagyon kikapott a Fidesz jelöltje Pápán az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb1dd0f-b4df-469a-9f3f-3c2f4592bcc7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy Péter István és Vinnai András feldolgozása nem kicsit forgatta föl Shakespeare „majdnem azonos című színművét”. Ajánló.","shortLead":"Nagy Péter István és Vinnai András feldolgozása nem kicsit forgatta föl Shakespeare „majdnem azonos című színművét”...","id":"20250302_Vinnai-Andras-Nagy-Peter-Istvan-Vizkereszt-vagy-amit-forgattok-shakespeare","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb1dd0f-b4df-469a-9f3f-3c2f4592bcc7.jpg","index":0,"item":"710f1586-d45f-4e28-be64-847b451aef1c","keywords":null,"link":"/360/20250302_Vinnai-Andras-Nagy-Peter-Istvan-Vizkereszt-vagy-amit-forgattok-shakespeare","timestamp":"2025. március. 02. 16:15","title":"Maffiózó dealerek és alpári vágy – Vízkereszt, vagy amit forgattok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","id":"20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d.jpg","index":0,"item":"67e79ccf-a787-42c5-ae10-32622289474e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 10:13","title":"Fegyverkezési programot jelentett be Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség vasárnap vette őrizetbe a német állampolgárságú nőt. ","shortLead":"A rendőrség vasárnap vette őrizetbe a német állampolgárságú nőt. ","id":"20250304_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-holtan-talalt-berekfurdoi-kisfiu-anyjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ed6797d1-63d9-455e-a027-ee62a17f4d94","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-holtan-talalt-berekfurdoi-kisfiu-anyjat","timestamp":"2025. március. 04. 10:15","title":"Emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki a holtan talált berekfürdői kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése szerint állapota stabil, de a jövőt illetően az orvosok visszafogottak, mert a katolikus egyházfő állapota akár kritikussá is válhat.","shortLead":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése...","id":"20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"d6eb482e-9a56-47c3-a59b-4df6c274170d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:52","title":"Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]