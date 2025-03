Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat eredményez. Szerkesztett részlet Ethan Mollick Társintelligencia című könyvéből.","shortLead":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat...","id":"20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"d3a3a675-d4f1-4081-8b8c-2f7907c384ba","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","timestamp":"2025. március. 09. 19:15","title":"Egy titkos fegyver, amivel a ChatGPT tényleg hasznos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen torzítanak a daganatos betegségek miatti halálozás statisztikái egy szakértő szerint. A környező országok adatait vetítették Magyarországra is, de itthon sokkal nagyobb a felderítettség. Az eltérés 10-14 százalékos is lehet. ","shortLead":"Jelentősen torzítanak a daganatos betegségek miatti halálozás statisztikái egy szakértő szerint. A környező országok...","id":"20250309_rak-halalozas-statisztika-boncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1.jpg","index":0,"item":"4f43af64-c3d4-4209-ae16-353009b7e7d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_rak-halalozas-statisztika-boncolas","timestamp":"2025. március. 09. 19:09","title":"A sok boncolás miatt olyan lesújtók a magyar rákstatisztikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0655a93-8e7e-4090-8238-9845b4a56c78","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem lendítette fel a népgazdaságot a munkaversenyek forszírozása, a sorozatos csalásokkal elért hihetetlen teljesítmények csak az egyenlőtlenségeket és a munkahelyi balesetek számát növelték – derül ki a 75 éve csúcsára ért sztahanovista mozgalomról. Sztahanovista nem akárkiből lehetett, de aki sikeresen betöltötte a propaganda által kijelölt szerepet, mesés juttatásokban részesülhetett.","shortLead":"Nem lendítette fel a népgazdaságot a munkaversenyek forszírozása, a sorozatos csalásokkal elért hihetetlen...","id":"20250308_hvg-hosok-terepe-sztahanovistak-munkasok-munkaverseny-parasztvakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0655a93-8e7e-4090-8238-9845b4a56c78.jpg","index":0,"item":"e3a0dc52-927b-481b-987f-eb8b4119c150","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-hosok-terepe-sztahanovistak-munkasok-munkaverseny-parasztvakitas","timestamp":"2025. március. 08. 10:30","title":"„Aki ismerte a szakmát, tudta, hogy mindez parasztvakítás” – közutálatnak örvendő sztahanovisták gyári díszletek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek viszont kiszorulhatnak onnan – írta Soproni Tamás. Ugyanakkor az önkormányzat azért költött milliárdokat az elmúlt években az egészségügyre, hogy a kerületiek jobb szolgáltatást kapjanak.","shortLead":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek...","id":"20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5.jpg","index":0,"item":"35f9ab43-efe5-41dd-9818-3eeadba0a814","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 16:01","title":"„A kerületi betegek előnyben részesítése megszűnik” – trükkösen államosítják az önkormányzati rendelőket a terézvárosi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 09. 15:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","shortLead":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","id":"20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7.jpg","index":0,"item":"63eda339-0d57-4f0d-bb6d-7df9909f53b2","keywords":null,"link":"/elet/20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","timestamp":"2025. március. 08. 13:53","title":"A Sziget befogadja a Pride-ot, ha nem tarthatják meg ott, ahol szeretnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fegyverrel támadt három férfi egy torontói bár vendégeire péntek este, a támadásban tizenkét ember megsebesült, az elkövetők szökésben vannak – közölte a torontói rendőrség.","shortLead":"Fegyverrel támadt három férfi egy torontói bár vendégeire péntek este, a támadásban tizenkét ember megsebesült...","id":"20250308_Harom-ferfi-bement-egy-torontoi-barba-es-elkezdett-lovoldozni-am-csodaval-hataros-modon-mindenki-meguszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"6c993eb7-c8fb-4efd-b02d-5494d6114923","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Harom-ferfi-bement-egy-torontoi-barba-es-elkezdett-lovoldozni-am-csodaval-hataros-modon-mindenki-meguszta","timestamp":"2025. március. 08. 16:28","title":"Három férfi bement egy torontói bárba és elkezdett lövöldözni, ám csodával határos módon mindenki túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik valamennyi csapadék.","shortLead":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik...","id":"20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492.jpg","index":0,"item":"f587f925-58b2-41dc-a333-29f953bf51ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","timestamp":"2025. március. 09. 19:45","title":"Képek: turisták nyüzsögnek az apadó Duna medrében Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]