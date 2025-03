Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon az Egyesült Államok szövetségi kiadásai. Közben a republikánus párt nyomására már Donald Trump is behúzná az elbocsátási kéziféket, felszólítva a milliárdost, hogy inkább „szikét” használjon, mint „baltát”.","shortLead":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon...","id":"20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"3b7d6d58-22d3-4188-9868-33274532e243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:45","title":"Sztálin, Mao és Hitler alkalmazottainak emlegetésével védte elbaltázott leépítéseit Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Abszurd levelet” kapott a Telex a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatóságától, amelyben a lapot az olvasók megtévesztésével vádolták, amiért a korábbi válaszuk alapján megírták, hogy Sulyok Tamásnak mi a véleménye Orbán Viktor azonnal botrányt kavaró, poloskás március 15-i beszédéről. Mert az szerintük nem is az államfő véleménye.","shortLead":"„Abszurd levelet” kapott a Telex a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatóságától, amelyben a lapot az olvasók...","id":"20250319_Sulyok-Tamas-hivatala-szerint-nem-is-Sulyok-Tamas-velemenyet-kozlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff.jpg","index":0,"item":"a4e5b703-28f4-4aeb-bc9b-7485de15c9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Sulyok-Tamas-hivatala-szerint-nem-is-Sulyok-Tamas-velemenyet-kozlik","timestamp":"2025. március. 19. 07:51","title":"Sulyok Tamás hivatala szerint nem is Sulyok Tamás véleményét közlik - de akkor kiét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","id":"20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b.jpg","index":0,"item":"0aab13f6-8f1e-4090-a8c1-0492d826a371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Magyar Péter visszavett kicsit a nyugdíjasok SZÉP-kártyájára vonatkozó ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna Staudt Gáborról többször hazugságokat közölt.","shortLead":"A csatorna Staudt Gáborról többször hazugságokat közölt.","id":"20250317_Tobb-millio-forintnyi-serelemdijat-fizet-a-TV2-egy-volt-jobbikos-kepviselonek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1.jpg","index":0,"item":"295fae90-9abd-49b5-9a0f-42920a0bde72","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Tobb-millio-forintnyi-serelemdijat-fizet-a-TV2-egy-volt-jobbikos-kepviselonek","timestamp":"2025. március. 17. 14:18","title":"Több millió forintnyi sérelemdíjat fizet a TV2 egy volt jobbikos képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet egy kitoloncolásról szóló videóhoz használtak fel. ","shortLead":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet...","id":"20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"9b52cae5-77dc-4617-bc2b-d4047b5ddac5","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","timestamp":"2025. március. 19. 12:50","title":"Újabb zenekar tiltotta meg Trumpnak, hogy felhasználja a zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja kifejezte szolidaritását az LMBTQIA+ közösséggel.","shortLead":"Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja kifejezte szolidaritását az LMBTQIA+ közösséggel.","id":"20250319_sziget-fesztival-pride-kiallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"92dfaa9f-20c5-4ed5-86c1-9f32b9b64d9a","keywords":null,"link":"/elet/20250319_sziget-fesztival-pride-kiallas","timestamp":"2025. március. 19. 10:01","title":"A Sziget Fesztivál a Pride mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]