Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei ellen, a sokáig lesajnált vidéken változások indultak el. Ez a Fülszöveg, ízelítő az e heti HVG-ből. ","shortLead":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei...","id":"20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6.jpg","index":0,"item":"f79bce28-dd77-4953-889c-08b462fd8e8f","keywords":null,"link":"/360/20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","timestamp":"2025. március. 20. 08:00","title":"Odalett az Orbán-varázs, Magyar Pétert alkalmasabbnak látják a leendő exminiszterelnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Ha majd Romániában és Bulgáriában is győznek a békepárti pártok, akkor nem leszünk a sor végén, ahol most sem vagyunk, addig meg guggolva is kibírjuk, némi buzizással elzakatolunk szeptemberig, azt meg ne firtassák a Soros tervén munkálkodó sajtómunkások, hogy hova lett Ruszin-Szendi Romulusz leszívott zsírja, mert a miniszterelnökúrnak igenis jól áll.","shortLead":"Ha majd Romániában és Bulgáriában is győznek a békepárti pártok, akkor nem leszünk a sor végén, ahol most sem vagyunk...","id":"20250320_Para-Kovacs-Imre-Fergektol-nehezulo-busulojuhasz-jelmezunk-poloska-Orban-marcius-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862.jpg","index":0,"item":"fd1aa16b-2944-4c49-867e-80578b17a641","keywords":null,"link":"/360/20250320_Para-Kovacs-Imre-Fergektol-nehezulo-busulojuhasz-jelmezunk-poloska-Orban-marcius-15","timestamp":"2025. március. 20. 07:49","title":"Para-Kovács Imre: Férgektől nehezülő búsulójuhász-jelmezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a652e5-2b6b-4af0-b818-e13027f139c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bulihelyeknél elhaladó vonalakra eleve harcedzettebb sofőröket küldenek.","shortLead":"A bulihelyeknél elhaladó vonalakra eleve harcedzettebb sofőröket küldenek.","id":"20250319_bkv-balesetveszely-utvonalak-bulihelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a652e5-2b6b-4af0-b818-e13027f139c3.jpg","index":0,"item":"54175b0f-4395-45af-935e-ade2ea03fb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_bkv-balesetveszely-utvonalak-bulihelyek","timestamp":"2025. március. 19. 10:03","title":"Ezek Budapest legzűrösebb útvonalai a BKV számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896d4e9a-95f7-4f30-9e8c-6cfbb7e9a774","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 33 éves női vádlott maga is évek óta prostituáltként dolgozott. ","shortLead":"A 33 éves női vádlott maga is évek óta prostituáltként dolgozott. ","id":"20250320_Azt-mondta-bulizni-mennek-Ausztriaba-aztan-prostituciora-kenyszeritette-a-16-eves-lanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/896d4e9a-95f7-4f30-9e8c-6cfbb7e9a774.jpg","index":0,"item":"d398dd88-3b15-4f00-ac3f-fb10f4c042ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Azt-mondta-bulizni-mennek-Ausztriaba-aztan-prostituciora-kenyszeritette-a-16-eves-lanyt","timestamp":"2025. március. 20. 15:59","title":"Azt mondta, bulizni mennek Ausztriába, de prostitúcióra kényszerítette a 16 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény szigorításáról – “mindig is aggasztott, hogy ilyesmik történhetnek, mint a Pride” – valamint az ukrajnai helyzetről – “ez a háború elveszett” – is beszélt a Kossuth Rádióban. ","shortLead":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény...","id":"20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"0b343d52-c2fe-434b-8a4a-bd0c1446bf70","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 07:37","title":"Orbán Viktor: \"Én is jobb szeretek olyan országban élni, ahol nem kell ilyen vészbeavatkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]