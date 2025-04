Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c31c8a99-c75d-4ea7-b229-a1897528b46f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A megbékélést segítendő Bayer Zsolt örökérvényű gondolatait is elküldték Csizmadia Lászlónak.","shortLead":"A megbékélést segítendő Bayer Zsolt örökérvényű gondolatait is elküldték Csizmadia Lászlónak.","id":"20250402_cof-ketfarku-bekemenet-zoknibab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c31c8a99-c75d-4ea7-b229-a1897528b46f.jpg","index":0,"item":"d603e5b6-be2d-4fa2-8034-7c7a5ff4f18b","keywords":null,"link":"/elet/20250402_cof-ketfarku-bekemenet-zoknibab","timestamp":"2025. április. 02. 21:59","title":"Zoknibábbal válaszoltak a kétfarkúak a békemenet „ellopását” rosszalló CÖF-vezetőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674c6b57-365b-4f9c-820f-9774e59ef56f","c_author":"Hermann Veronika ","category":"360","description":"Szombat Éva legújabb projektjét összefoglaló fotókönyve, az Echo in Delirium továbbra is a kortárs boldogságkeresés gyakorlatait dokumentálja, ezúttal az 1980-as és főleg az 1990-es éveket megidéző nosztalgiát helyezve a középpontba.","shortLead":"Szombat Éva legújabb projektjét összefoglaló fotókönyve, az Echo in Delirium továbbra is a kortárs boldogságkeresés...","id":"20250402_A-mu-Szombat-Eva-Echo-in-Delirium-fotokonyv-nosztalgia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674c6b57-365b-4f9c-820f-9774e59ef56f.jpg","index":0,"item":"68eb83a2-1589-456c-8480-f5fb0697344d","keywords":null,"link":"/360/20250402_A-mu-Szombat-Eva-Echo-in-Delirium-fotokonyv-nosztalgia","timestamp":"2025. április. 02. 15:10","title":"Majdnem szabad, majdnem boldog: nosztalgikus fotókon a múlt század végi mutyikultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20a8a5e-67ac-47a5-96c1-64bedc691b13","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Három új nagykövetjelölt kinevezését támogatta zárt ülésén a külügyi bizottság, így kerül majd Irakba a nemzetbiztonsági átvilágításon korábban megbukott Zaid Naffa testvére, Grúziába pedig az a volt helyettes államtitkár, aki kapcsolatban állt az állami lélegeztetőgép-bizniszen később milliárdokat kereső maláj üzletemberrel.","shortLead":"Három új nagykövetjelölt kinevezését támogatta zárt ülésén a külügyi bizottság, így kerül majd Irakba...","id":"20250402_Nagykovetjeloltek-Oszama-Naffa-lelegeztetogep-biznisz-malaj-szelhamos-kulugyes-gruzia-malajzia-irak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20a8a5e-67ac-47a5-96c1-64bedc691b13.jpg","index":0,"item":"05738f13-3552-4823-8551-ef2e730a3113","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Nagykovetjeloltek-Oszama-Naffa-lelegeztetogep-biznisz-malaj-szelhamos-kulugyes-gruzia-malajzia-irak-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 05:24","title":"Zöld utat kapott Zaid Naffa testvére és a lélegeztetőgép-biznisz maláj szélhámosával tárgyaló külügyes nagyköveti megbízatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59133a29-4e76-439d-9fbb-7a4c3d88dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több módosítást is benyújtottak az Alaptörvény tervezett módosításaival kapcsolatban, rögzítenék például a települések önvédelemhez való jogát. ","shortLead":"Több módosítást is benyújtottak az Alaptörvény tervezett módosításaival kapcsolatban, rögzítenék például a települések...","id":"20250403_veszelyhelyzet-alaptoreny-modositasok-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59133a29-4e76-439d-9fbb-7a4c3d88dead.jpg","index":0,"item":"a534c657-286f-4dd2-be3b-5fd36e60b953","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_veszelyhelyzet-alaptoreny-modositasok-fidesz","timestamp":"2025. április. 03. 11:33","title":"Mégsem hirdethetne örökre veszélyhelyzetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik, a Harcosok klubja, vagy a Benjamin Button különös élete.","shortLead":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik...","id":"20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b.jpg","index":0,"item":"8d0f5e68-7e6b-46ad-b2e7-54610290da3f","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","timestamp":"2025. április. 02. 10:11","title":"David Fincher rendezésében jön Brad Pitt-tel a főszerepben a Volt egyszer egy Hollywood folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","shortLead":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","id":"20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2.jpg","index":0,"item":"e993707a-31fa-4b13-b4ae-5db0589f2795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","timestamp":"2025. április. 02. 10:03","title":"Ennyi volt: bezárja egyik alkalmazását a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","shortLead":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","id":"20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f.jpg","index":0,"item":"c9daaf03-29df-47a1-982d-a56684377a86","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Boban Markovic életrajzi filmjét 259 millióval támogatja a filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","shortLead":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","id":"20250403_majom-genetika-jodli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974.jpg","index":0,"item":"0083b653-2fc8-48e7-9568-d369a51ed45c","keywords":null,"link":"/elet/20250403_majom-genetika-jodli","timestamp":"2025. április. 03. 12:40","title":"A majmok genetikailag arra vannak kitalálva, hogy jódlizzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]