Donald Trump tárgyalási stratégiáját könyveiből ismerhetjük: arcátlan és lehetetlen követelésekkel kell föllépni, amiből bőven lehet engedni, hogy utána a másik oldal egy számára kedvezőtlen üzletet is viszonylag elégedetten fogadjon el végül. Valószínűleg ez zajlik most is a bejelentett vámok kapcsán.

Egy dologgal azonban nem számolt az 5D globálsakk (öndeklarált) nagymestere: a gazdaságban a várakozások gyakran nagyobb jelentőséggel bírnak, mint maguk a tények

– kommentálta a friss bejelentéseket Zsiday Viktor befektetési szakértő.

Véleménye szerint lehet, hogy egy kaszinófinanszírozás/csőd során jó ötlet megzsarolni, befenyegetni és földbe döngölni a finanszírozó bankot vagy a kisrészvényeseket, de ha a szélesebb gazdaságban alkalmazzuk ugyanezt a technikát, annak súlyos visszahatásai lesznek, méghozzá eléggé gyorsan .

A vámok következtében egy vállalatvezető – bárhol is van a világban – jelenleg óriási bizonytalansággal szembesül:

Lesz-e kereslet a termékeire?

Mennyi vámot kell fizetnie, hogyan, mikor, meddig?

Nem fog-e ez a tétel módosulni?

A beszállítói ugyanezen vámok miatt árat emelnek vagy sem?

Az egyetlen lehetséges válasz ilyen környezetben az óvatosság: lassítunk minden folyamatban lévő beruházást, újat nem kezdünk el, embereket nem veszünk fel, a béreket próbáljuk visszafogni.

Eközben a lakosság az infláció megugrásával szembesül, ami eltünteti reálbér-emelkedését. Közben a DOGE óriási bizonytalanságot kelt minden amerikai állami alkalmazottban: meddig lesz munkája, mennyi lesz a fizetése? Így tehát a lakosság sem nagyon költ, mert nincs miből és nem is mer.

A kormányzati költekezés sem nő majd a tervek szerint, azaz innen sem várható segítség. A monetáris politika átfutási ideje jelentősen megnőtt, segítség innen sem érkezik, maximum hosszabb távon.

Egyre valószínűbb, hogy Trump recesszióba tolja az USA, és lehetséges, hogy több más ország gazdaságát is.

A nem kiszámítható, fenyegető gazdasági környezet, és az ebből adódó negatív várakozások önmagukban elegendőek ahhoz, hogy recessziót generáljanak, annak ellenére, hogy sima számítások alapján a vámok nem feltétlenül kellene, hogy önmagukban azt okozzanak. Minél tovább tart a bizonytalanság, annál valószínűbb ez a kimenet – véli Zsiday Viktor.